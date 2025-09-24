БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? -...
Чете се за: 03:02 мин.
Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в...
Чете се за: 01:00 мин.
EK: Създаването на антикорупционна комисия в България е...
Чете се за: 01:27 мин.
4 лева за час: Двоен скок на цените за синя и зелена зона...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тежка контузия спира развитието на талант от Ливърпул

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
Спорт
Запази

18-годишният бранител ще е аут поне за половин година.

Джовани Леони
Снимка: БТА
Слушай новината

Новото попълнение на Ливърпул - Джовани Леони, ще запомни с лошия развой дебюта си за мърсисайдци. Отборът му победи с 2:1 Саутхемптън за Карабао Къп, но италианецът имаше нещастието да се контузи тежко.

Според популярният журналист Фабрицио Романо 18-годишният бранител е скъсал предни кръстни връзки. Това означава, че ще е аут поне за половин година.

Леони остави добри първи впечатления с представянето си във вторник, но следващият му двубой при всички положения ще бъде едва през следващата година.

Свързани статии:

Летни попълнения спасиха кожата на Ливърпул за Карабао Къп
Летни попълнения спасиха кожата на Ливърпул за Карабао Къп
"Червените" оцеляха срещу Саутхемптън.
Чете се за: 03:15 мин.
#Джовани Леони #ФК Ливърпул

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
1
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
2
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
3
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
Отива ли си лятото - от 31° температурите падат до 7°
4
Отива ли си лятото - от 31° температурите падат до 7°
Българинът, който беше мобилизиран принудително от властите в Украйна, е в безопасност
5
Българинът, който беше мобилизиран принудително от властите в...
Сериалът на БНТ "Те, вълните" грабна голямата награда на варненския фестивал "Златна роза"
6
Сериалът на БНТ "Те, вълните" грабна голямата награда на...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
2
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Откриха втори спътник на Земята
3
Откриха втори спътник на Земята
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
4
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
5
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
6
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...

Още от: Европейски футбол

Георги Иванов: Подкрепата за завръщането на Русия е фейк-новина
Георги Иванов: Подкрепата за завръщането на Русия е фейк-новина
Барселона не получи разрешение да се върне на „Камп Ноу“ Барселона не получи разрешение да се върне на „Камп Ноу“
Чете се за: 01:20 мин.
Гави ще отсъства от терените 4-5 месеца Гави ще отсъства от терените 4-5 месеца
Чете се за: 01:35 мин.
Вижте как бе посрещнат Усман Дембеле от своите съотборници в кампуса на ПСЖ (ВИДЕО) Вижте как бе посрещнат Усман Дембеле от своите съотборници в кампуса на ПСЖ (ВИДЕО)
Чете се за: 03:55 мин.
Шести пореден успех за Реал Мадрид в Ла Лига Шести пореден успех за Реал Мадрид в Ла Лига
Чете се за: 01:10 мин.
Милан се забавлява срещу Лече и продължава напред за Купата на Италия Милан се забавлява срещу Лече и продължава напред за Купата на Италия
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Желязков за руския газ: България ще се присъедини към решенията на ЕС
Желязков за руския газ: България ще се присъедини към решенията на ЕС
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото на "Обнови Европа" до Брюксел Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото на "Обнови Европа" до Брюксел
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Въоръжено нападение в имиграционен център в Далас (СНИМКИ) Въоръжено нападение в имиграционен център в Далас (СНИМКИ)
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в ареста Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в ареста
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Зафиров за водната криза: 3,7 млрд. лв. са необходими за...
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Бойко Борисов: Отбранителната ни индустрия трябва да получи...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
4 лева за час: Двоен скок на цените за синя и зелена зона предлагат...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Тръмп: Русия е "хартиен тигър", Украйна може да победи
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ