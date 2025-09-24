Тежка контузия спира развитието на талант от Ливърпул

Новото попълнение на Ливърпул - Джовани Леони, ще запомни с лошия развой дебюта си за мърсисайдци. Отборът му победи с 2:1 Саутхемптън за Карабао Къп, но италианецът имаше нещастието да се контузи тежко.

Според популярният журналист Фабрицио Романо 18-годишният бранител е скъсал предни кръстни връзки. Това означава, че ще е аут поне за половин година.

Леони остави добри първи впечатления с представянето си във вторник, но следващият му двубой при всички положения ще бъде едва през следващата година.