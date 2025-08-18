БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Феновете изпратиха отбора си с викове „Срам!“

Тежка загуба за Сантош доведе до уволнението на треньора, Неймар потъна в сълзи
Слушай новината

Отборът на Сантош претърпя тежка загуба у дома с 0:6 от Васко да Гама. Унизителното поражение на стадион „МорумБИС“ в Сао Пауло остави отбора в опасна близост до зоната на изпадащите. Часове след разгрома клубното ръководство на Сантош уволни треньора Клебер Хавиер.

"Сантош се раздели със старши треньора Клебер Хавиер. Благодарим му за свършената работа и му желаем всичко най-добро в бъдеще", написаха от трикратните шампиони на Южна Америка в социалните мрежи.

След края на мача Неймар седна на тревата и се разплака пред всички като малко дете. Треньорът на Васко да Гама - Фернандо Диниз го прегърна и дълго го утешаваше.

Феновете изпратиха отбора си с викове „Срам!“ и „Вън, мързеливци, уважавайте Сантош, най-добрият отбор в света!“. Привържениците по трибуните дори започнаха да скандират името на аржентинския треньор Хорхе Сампаоли, който в момента е без отбор и е обичан от голяма част от феновете.

Много силен мач за Васко да Гама направи Филипе Коутиньо, който вкара 2 гола за историческата победа, а Лукас Питон, Давид, Раян и Тче Тче отбелязаха останалите попадения.

След поражението Неймар, който беше получил специална фланелка за своя мач №250 за Сантош говори пред медиите.

"Бяхме изключително слаби. Срамно е да играеш така с екипа на Сантош. Трябва да се приберем по домовете ни и да помислим хубаво за бъдещето. С днешното поведение няма да стигнем до никъде и дори няма смисъл да се явяваме на тренировката в сряда", каза бразилецът, който се завърна в Сантош през януари след престой в саудитския Ал-Хилал.

