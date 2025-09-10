Тиери Анри: Всички знаем кой ще е следващият треньор на Франция

Бившият френски нападател Тиери Анри няма никакви съмнения, че Зинедин Зидан ще бъде следващият национален селекционер на "петлите" след оттеглянето на Дидие Дешан след световното първенство през следващото лято.

В телевизия CBS, където той работи като анализатор, легендата на световния футбол бе запитан дали ще подаде кандидурата си за позицията на Дешан.

"Не знам какво да отговоря. Всички знаят кой ще бъде новият селекционер. Вие го знаете, аз го знам, желая му всичко най-хубаво", каза бившият голмайстор на Арсенал.

Неговите думи съвпадат със слуховете, а според вестник "Екип" има широк консенсус във Френската футболна федерация около кандидатурата на Зинедин Зидан, въпреки че от федерацията са предпазливи, като отговарят, че е "прекалено рано" да се взимат решения, но уверя, че ще са готови, когато дойде моментът.

Ако информацията се потвърди, Зинедин Зидан ще се върне на треньорската скамейка пет години, след като напусна Реал Мадрид през 2021.