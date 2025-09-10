БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна...
Чете се за: 05:10 мин.
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома...
Чете се за: 00:47 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето...
Чете се за: 02:55 мин.
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за...
Чете се за: 03:12 мин.
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Чете се за: 03:05 мин.
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община...
Чете се за: 01:00 мин.
Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк...
Чете се за: 01:20 мин.
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тиери Анри: Всички знаем кой ще е следващият треньор на Франция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Легендата на световния футбол отрече той да поеме националния отбор след оттеглянето на Дидие Дешан.

тиери анри имаме право мечтаем златото
Слушай новината

Бившият френски нападател Тиери Анри няма никакви съмнения, че Зинедин Зидан ще бъде следващият национален селекционер на "петлите" след оттеглянето на Дидие Дешан след световното първенство през следващото лято.

В телевизия CBS, където той работи като анализатор, легендата на световния футбол бе запитан дали ще подаде кандидурата си за позицията на Дешан.

"Не знам какво да отговоря. Всички знаят кой ще бъде новият селекционер. Вие го знаете, аз го знам, желая му всичко най-хубаво", каза бившият голмайстор на Арсенал.

Неговите думи съвпадат със слуховете, а според вестник "Екип" има широк консенсус във Френската футболна федерация около кандидатурата на Зинедин Зидан, въпреки че от федерацията са предпазливи, като отговарят, че е "прекалено рано" да се взимат решения, но уверя, че ще са готови, когато дойде моментът.

Ако информацията се потвърди, Зинедин Зидан ще се върне на треньорската скамейка пет години, след като напусна Реал Мадрид през 2021.

#национален отбор на Франция по футбол #Тиери Анри # Зинедин Зидан #Дидие Дешан

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
1
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
2
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
8000 декара горят в Сакар - битката с огъня продължава
4
8000 декара горят в Сакар - битката с огъня продължава
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
5
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община Горна Оряховица
6
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община Горна Оряховица

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
3
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Национални отбори

Звезда на Манчестър Сити пропуска дербито с Юнайтед
Звезда на Манчестър Сити пропуска дербито с Юнайтед
Боливия победи Бразилия, а Еквадор се наложи над Аржентина в срещи от световните квалификации в зона Южна Америка Боливия победи Бразилия, а Еквадор се наложи над Аржентина в срещи от световните квалификации в зона Южна Америка
Чете се за: 02:12 мин.
Норвегия разплака Молдова с 11 попадения Норвегия разплака Молдова с 11 попадения
Чете се за: 01:32 мин.
Килиан Мбапе изпревари Тиери Анри в класацията на голмайсторите за френския национален отбор Килиан Мбапе изпревари Тиери Анри в класацията на голмайсторите за френския национален отбор
Чете се за: 01:15 мин.
Франция намери пътя към обрата срещу Исландия Франция намери пътя към обрата срещу Исландия
Чете се за: 03:25 мин.
Англия се позабавлява със Сърбия в световните квалификации Англия се позабавлява със Сърбия в световните квалификации
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война насам, заяви Туск след свалянето на руски дронове
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война...
Чете се за: 05:10 мин.
По света
Вижте кадри от големия пожар в Рила, който продължава да се разраства Вижте кадри от големия пожар в Рила, който продължава да се разраства
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за много версии, те не са на МВР, а на сайтчета и тролове Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за много версии, те не са на МВР, а на сайтчета и тролове
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Родителите на Никола, пушил марихуана и помел петима души с АТВ: Съкрушен е, не го е извършил умишлено Родителите на Никола, пушил марихуана и помел петима души с АТВ: Съкрушен е, не го е извършил умишлено
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Запрянов за руските дронове в небето на Полша: Това е провокация,...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома на...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето място в...
Чете се за: 02:55 мин.
По света
МВнР: България изразява пълната си солидарност с Полша
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ