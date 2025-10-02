БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
АПИ: В планинските райони дъждът преминава в сняг,...
Чете се за: 02:45 мин.
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...
Чете се за: 02:32 мин.
Премиерът Желязков за задържания българин от Израел:...
Чете се за: 00:57 мин.
Българин, част от хуманитарната флотилия за Газа, е сред...
Чете се за: 03:50 мин.

ТИР блокира движението на АМ "Тракия" в посока Бургас

Чете се за: 00:40 мин.
Снимка: Архив
Тежкотоварен автомобил е закъсал на автомагистрала "Тракия" в района между 93-ия и 94-ия километър, в платното в посока Бургас. Камионът е заел цялото пътно платно и движението в участъка е временно спряно. Това съобщи говорителят на ОД на МВР – Пазарджик Мирослав Стоянов.

Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през Пазарджик – п. в. Гелеменово. На място има екипи на "Пътна полиция", които регулират движението.

От полицията апелират водачите да шофират внимателно, със съобразена скорост и да имат предвид метеорологичните условия.

