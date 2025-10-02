ТИР блокира движението на АМ "Тракия" в посока Бургас

Тежкотоварен автомобил е закъсал на автомагистрала "Тракия" в района между 93-ия и 94-ия километър, в платното в посока Бургас. Камионът е заел цялото пътно платно и движението в участъка е временно спряно. Това съобщи говорителят на ОД на МВР – Пазарджик Мирослав Стоянов.

Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през Пазарджик – п. в. Гелеменово. На място има екипи на "Пътна полиция", които регулират движението.

От полицията апелират водачите да шофират внимателно, със съобразена скорост и да имат предвид метеорологичните условия.