БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задържаха областния председател на ДПС в Бургас Христо...
Чете се за: 00:50 мин.
След смъртта на Филип: Шофьор с 3,59 промила катастрофира...
Чете се за: 02:30 мин.
Майчинство и работа - защо жените не се връщат по-рано на...
Чете се за: 03:35 мин.
Предложил 50 евро подкуп: Задържаха шофьор на камион с...
Чете се за: 01:12 мин.
Публикуваха първото класиране за приема в 8-и клас
Чете се за: 01:25 мин.
Кои са десетте гимназии с най-висок бал в столицата
Чете се за: 01:00 мин.
Сърбия ни предаде Стоян Мавродиев
Чете се за: 02:05 мин.
Румен Радев: Мястото на България не е в "Коалицията...
Чете се за: 04:57 мин.
Милена Милотинова: Домакинството на „Евровизия...
Чете се за: 08:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тиранозавърът Гюс счупи рекорд: Скелетът му бе продаден за 50,1 млн. долара

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Запази
тиранозавърът гюс счупи рекорд скелетът продаден 501 млн долара
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Скелет на тиранозавър рекс, наречен Гюс, бе продаден за 50,1 милиона щатски долара на търг, организиран от аукционна къща „Сотбис" в Ню Йорк, предаде АФП. Това е най-високата цена, достигана някога за подобна находка.

Експонатът е един от най-цялостните скелети на тиранозавър рекс в света, състоящ се от 183 фосилизирани кости. Той е открит през 2021 г. в ранчо в Южна Дакота.

Смята се, че Гюс е живял преди между 72 и 66 милиона години, отбелязва АФП. Скелетът е с дължина 11,6 метра, което го превръща в един от най-големите, откривани някога. Той е запазен на около 63 процента.

Рекордната сума е предложена от анонимен купувач и илюстрира разцвета на пазара на фосили от динозаври - тенденция, критикувана от някои палеонтолози, които изразяват съжаление, че тези екземпляри постъпват в частни колекции, отбелязва АФП.

„САЩ са единствената страна в света, където фосили от този тип се считат за частна собственост", каза за AФП преди търга Касандра Хатън от „Сотбис". „Ако сте собственик на земята, вие сте собственик на фосила и имате право да го продадете. Затова, ако искате динозавър, това е единственото място, където можете да си купите“, обясни тя.

Предишният рекорд за фосил, продаден на търг, се държеше от Апекс – стегозавър, закупен за 44,6 милиона щатски долара през 2024 г. от милиардера и мениджър на хедж фондове Кен Грифин. В момента Апекс може да бъде разгледан в Природонаучния музей в Ню Йорк, отбелязва АФП.

#рекордна сума #тиранозавър #скелет

Последвайте ни

ТОП 24

Започва проверка по случая със скачащите деца от 13-метров мост над Струма
1
Започва проверка по случая със скачащите деца от 13-метров мост над...
Румен Радев: Мястото на България не е в "Коалицията на желаещите"
2
Румен Радев: Мястото на България не е в "Коалицията на...
Кои са десетте гимназии с най-висок бал в столицата
3
Кои са десетте гимназии с най-висок бал в столицата
Милена Милотинова: Домакинството на „Евровизия 2027“ е национална кауза, която ще рекламира България пред целия свят
4
Милена Милотинова: Домакинството на „Евровизия 2027“ е...
Политици, близки и приятели се сбогуваха с Мартин Велев
5
Политици, близки и приятели се сбогуваха с Мартин Велев
ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО ПО БНТ 1 И БНТ 3: Франция - Испания (СТАРТОВИ СЪСТАВИ)
6
ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО ПО БНТ 1 И БНТ 3: Франция - Испания (СТАРТОВИ...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
4
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при рисково раждане на път за болницата в Русе
5
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при...
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение за наследствени невродегенеративни заболявания
6
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение...

Още от: Любопитно

13-годишно момче създаде образователна платформа
13-годишно момче създаде образователна платформа
Смях на 15 милиона години: Нова следа към произхода на човешката реч Смях на 15 милиона години: Нова следа към произхода на човешката реч
Чете се за: 04:55 мин.
Археолози откриха край Луксор гробница, датираща отпреди 3000 години Археолози откриха край Луксор гробница, датираща отпреди 3000 години
Чете се за: 02:07 мин.
Защита на работещите на открито: Гривни сигнализират за опасност от топлинен удар Защита на работещите на открито: Гривни сигнализират за опасност от топлинен удар
Чете се за: 02:15 мин.
Националната гвардейска част отбелязва своя празник днес Националната гвардейска част отбелязва своя празник днес
Чете се за: 00:47 мин.
В нюйоркския музей „Гугенхайм“ са открити следи от бактерията, причиняваща легионерска болест В нюйоркския музей „Гугенхайм“ са открити следи от бактерията, причиняваща легионерска болест
5260
Чете се за: 02:50 мин.

Водещи новини

Футболният финал на Мондиал 2026 с богата програма по БНТ 1 и БНТ 3
Футболният финал на Мондиал 2026 с богата програма по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 03:15 мин.
Спорт
Задържаха областния председател на ДПС в Бургас Христо Широков Задържаха областния председател на ДПС в Бургас Христо Широков
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Премиерът Радев за войната в Украйна: Решението на конфликта не е в неговото удължаване, а в силна дипломатическа мисия Премиерът Радев за войната в Украйна: Решението на конфликта не е в неговото удължаване, а в силна дипломатическа мисия
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Майчинство и работа - защо жените не се връщат по-рано на работа? Майчинство и работа - защо жените не се връщат по-рано на работа?
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Стоян Мавродиев е обвинен за длъжностно присвояване и е задържан за...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
25 световни лидери присъстваха на най-мащабния военен парад в...
Чете се за: 02:57 мин.
Европа
След смъртта на Филип: Шофьор с 3,59 промила катастрофира на същата...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Пред БНТ говори бащата на момичето, транспортирано със...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ