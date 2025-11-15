БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:42 мин.
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 04:05 мин.

Титла в Австралия е приоритет №1 за Карлос Алкарас

Испанецът никога не е триумфирал в Мелбърн.

Карлос Алкарас
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Карлос Алкарас призна, че мечтата му за сезон 2026 е да спечели първия си трофей от Australian Open – дори за сметка на повторение на титлите му от „Ролан Гарос“ и US Open. Испанецът направи признанието ден след като официално си гарантира завършване на годината като №1 в света по време на Финалите на ATP в Торино.

Пред радиото El Partidazo de Cope 22-годишният Алкарас поясни, че триумфът в Мелбърн вече е приоритет, тъй като най-доброто му постижение там остава четвъртфиналът през последните два сезона.

„Ако трябва да избирам, предпочитам да вдигна трофея в Австралия“, категоричен беше Алкарас.

Въпреки лидерството си в ранглистата, испанецът остава умерен в самооценката си.

„Далеч съм от това да съм най-добрият. Има много играчи, които могат да ме победят. Класацията може да казва едно, но реалността е различна“, добави световния №1.

Тази година Алкарас отпадна на четвъртфиналите в Мелбърн след маратонски сблъсък с Новак Джокович. Сърбинът обаче прекрати участието си на полуфиналите заради травма, но продължава преследването на 25-а титла от Големия шлем и рекордна 11-а купа от Australian Open.

Именно титлата от Australian Open е единствената от Големия шлем, която липсва във витрината на тенисиста.

След великолепен сезон, в който достигна три финала от Големия шлем и спечели титлите в Париж и Ню Йорк след драматични битки със Синер, Алкарас ще се опита да прибави и първа титла от Финалите на ATP. Днес му предстои полуфинал срещу Феликс Оже-Алиасим.

#Australian Open 2026 #Карлос Алкарас

