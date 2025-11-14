Гергана Топалова отпадна на четвъртфиналите в Орландо

Българската тенисистка Гергана Топалова отпадна на четвъртфиналите на единично на турнира на червени кортове в Орландо, щата Флорида с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под номер 8 в схемата българка отстъпи пред унгарката Лука Удварди с 3:6, 1:6 за 80 минути игра.

Топалова изостана с 0:3 в първия сет, успя да изравни 3:3, но загуби следващите три гейма и съперничката й поведе в резултата. Във втората част тя допусна още три пробива и Удварди спечели с 6:1, за да затвори мача.