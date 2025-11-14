Синер продължава с доминацията в Торино, изравни рекорд на Федерер

Яник Синер продължава да няма равен на Финалния турнир на ATP в Торино (Италия). Световният №2 спечели и третия си двубой в група "Бьорн Борг" срещу американеца Бен Шелтън с 6:3, 7:6(3) за час и 34 минути.

Така любимецът на домакинската публика продължава към полуфиналите с перфектен актив, където ще се изправи срещу Алекс де Минор (Австралия).

Това бе осми пореден успех без загубен сет за италианеца в надпреварата на най-добрите осем тенисисти за годината - серия, която продължава от 2024 г. насам. Действащият шампион изравни и постижение на легендарния Роджър Федерер (Швейцария) за последователни победи на твърда настилка на закрито - 29.

Синер започна по възможно най-добрия начин сблъсъка, пробивайки още първото подаване на съперника. При 2:1 италианецът можеше да загуби предимството си, но показа здрави нерви под напрежение и се справи с опасността. Шелтън остана конкурентоспособен в сервис геймовете на световния №2, но така и не успя да направи решаващата крачка напред, а действащият шампион вдигна оборотите и затвори първия сет с нов пробив за 6:3.

Двамата тенисисти печелиха комфортно подаванията си през втората част, без да допускат точки за пробив. Това се промени в решаващия десети гейм, когато Синер стигна до първия си сетбол, но №5 в света успя да запази шансовете си и вкара сета в тайбрек. В него представителят на домакините взе ранен минипробив при 2-1, давайки му комфортен аванс преди да конвертира победата след 7-3.

Бен Шелтън приключи дебютното си участие на Финалите на ATP без нито една победа и само един спечелен сет.