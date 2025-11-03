Тодор Симов: Много добре се бяхме подготвили как да противодействаме на ЦСКА 1948

Старши треньорът на Ботев Враца Тодор Симов остана доволен от равенството 0:0 у дома срещу ЦСКА 1948.

„Много добре се бяхме подготвили как да противодействаме на ЦСКА 1948. Ако бяхме развили малко по-добре ситуациите в края на мача, дори можехме да се поздравим с успеха. Може би там ни липсваше увереност", заяви специалистът.

"Последните мачове са доказателство, че кондиционно отборът, все пак се събира умора, имаме повече мачове, но основното нещо е страхотен характер, което компенсира всичко друго", добави той.