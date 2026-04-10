Тодор Симов: Нямаше да е незаслужено ако бяхме изравнили

Наставникът на Ботев (Враца) Тодор Симов похвали играчите си за показаното в двубоя срещу ЦСКА 1848. Врачани отстъпи с 0:1, но играха повече от час с човек по-малко.

„Стана много тежък мач за нас, тъй като планът, който имахме, се развали с червения картон. И стана напълно различно срещу силен противник, който обича да играе с топката, да доминира. Не бяхме далеч от точката, тъй като мисля, че организацията ни и тактическата дисциплина бяха на ниво. Това са неща, които говорихме на почивката, че трябва да спазваме перфектно. Най-хубавото е, че показахме страхотен характер и ако към края бяхме вкарали гол, нямаше да е незаслужено. Характерът, агресията, които показахме във фаза атака, ги имаше и можехме да търсим изравняване“, коментира Симов.

„Ще продължим с добрите игри. Не мога да бъда недоволен от днешния мач. Срещу добър отбор се защитавахме над 60 минути с човек по-малко. Играта ми допада. Ще имаме срещи да се реваншираме. Трябва да подобрим организацията на играта. В следващите мачове ще търсим победата и головете“, завърши Тодор Симов.