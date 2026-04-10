Александър Александров: Успяхме да реагираме след загубата в Разград
Спорт

Александър Александров: Успяхме да реагираме след загубата в Разград

Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Наставникът на ЦСКА 1948 похвали играчите си след успеха над Ботев (Враца).

александър александров всеки отбора свърши отлично работата
Наставникът на ЦСКА 1948 Александър Александров остана доволен от минималната победа с 1:0 над Ботев (Враца) в среща от Първа лига. Единственото попадение реализира Мамаду Диало.

„Победата изглежда трудна като резултат. Като игра мисля, че създадохме много ситуации. Просто беше въпрос на време кога ще вкараме гол. Но такава ситуация в мача понякога е нож с две остриета, когато изгонят човек на съперника. Те бяха прибрани, сложиха ръстови хора пред наказателното поле и до първия гол е много трудно“, започна Александров.

„Вкарахме, те после тръгнаха с дълги топки, имаха някакви ситуации. Но мисля, че съвсем заслужено победихме и бяхме по-добрият отбор. Ние имахме доста центрирания и през първото, и през второто полувреме и това наложи да влезе и Атанас Илиев. Наско е футболист, който може да играе много добре с глава. Факт е, че се получи с влизането му. Но имахме и удари. За съжаление, не успяхме да вкараме по-рано гол, но трите точки са важни“, добави наставникът

„Също така се радвам, че успяхме да реагираме след загубата в Разград. В такива мачове като днешния най-важни са трите точки. Целта участие в Европа е абсолютно налична и я преследваме. Във всеки един мач излизаме за победа. Искаме да завършим на най-високото място, на което можем. Всеки един мач за нас е като финал. Освен за победа, за нищо друго не се интересуваме“, завърши бившият защитник.

