Александър Александров: Успяхме да реагираме след загубата в Разград

Наставникът на ЦСКА 1948 Александър Александров остана доволен от минималната победа с 1:0 над Ботев (Враца) в среща от Първа лига. Единственото попадение реализира Мамаду Диало.

„Победата изглежда трудна като резултат. Като игра мисля, че създадохме много ситуации. Просто беше въпрос на време кога ще вкараме гол. Но такава ситуация в мача понякога е нож с две остриета, когато изгонят човек на съперника. Те бяха прибрани, сложиха ръстови хора пред наказателното поле и до първия гол е много трудно“, започна Александров.

„Вкарахме, те после тръгнаха с дълги топки, имаха някакви ситуации. Но мисля, че съвсем заслужено победихме и бяхме по-добрият отбор. Ние имахме доста центрирания и през първото, и през второто полувреме и това наложи да влезе и Атанас Илиев. Наско е футболист, който може да играе много добре с глава. Факт е, че се получи с влизането му. Но имахме и удари. За съжаление, не успяхме да вкараме по-рано гол, но трите точки са важни“, добави наставникът