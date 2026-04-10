ЦСКА 1948 надви десетима от Ботев Враца с гол на Мамаду Диало

ЦСКА 1948 победи Ботев Враца с минималното 1:0 в мач от 29-ия кръг на Първа лига. Мамаду Диало отбеляза победното попадение през втората част.

През първото полувреме на стадиона в Бистрица домакините бяха по-активни в преден план, но не успяха да материализират атаките си. Марин Орлинов изби изстрел на Огнен Гашевич и удар с глава на Елиаш Франко.

В 28-ата минута домакините останаха с човек по-малко на терена. Илия Юруков бе изгонен след втори жълт картон за нарушение срещу Брайън Габриел Собреро.

След почивката столичани имаха нова възможност да открият резултата, но появилият се от резервната скамейка Давид Ака стреля в лявата греда.

Възпитаниците на Александър Александров се възползваха от численото си предимство в 70-ата минута. Резервата Атанас Илиев засече с глава центриране от ъглов удар на Огнен Гашевич. Нападателят насочи топката към задна греда, където Мамаду Диало се разписа с удар с коляно.

ЦСКА 1948 се изкачи до 3-ото място в класирането с актив от 56 точки. Ботев Враца остава на 11-ата позиция в подреждането с 35 пункта.