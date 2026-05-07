Тодор Скримов вдъхновява младите на откриването на "А1 Звезди на бъдещето“

Волейболната звезда Тодор Скримов ще бъде специален гост на официалното откриване на турнира "А1 Звезди на бъдещето“ до 14 години, което ще се проведе на 8 май от 18:30 часа в зала "Левски София“.

Скримов, който изигра ключова роля за третата поредна шампионска титла на Левски София при мъжете, ще вдъхнови младите таланти в началото на надпреварата. Сред специалните гости ще бъдат и младите шампионки на "сините“ при девойките до 20 години – Димана Иванова, Вяра Парапунова и Габриела Жекова, които са част и от вицешампионския състав при жените.

Иванова и Парапунова са и сред златните момичета на България от световното първенство до 19 години през 2025-а, а Парапунова ще продължи кариерата си в САЩ.

На церемонията ще присъства и Евгени Иванов-Пушката – единственият българин с пряко участие и в двете световни титли на страната в отборните спортове, както и административният директор на Българска федерация по волейбол Станислав Николов.

Турнирът ще се проведе от 8 до 10 май и ще събере 12 отбора – по шест при момчетата и момичетата. При юношите ще участват Левски, ЦСКА, Арда (Кърджали), Родопа (Смолян), Металург (Перник) и Ботев (Ихтиман), а при девойките – Левски, ЦСКА, Марица, ВАСК, Любо Ганев-Автосвят (Русе) и Бдин (Видин).

След успешното развитие на международния турнир до 16 години, организаторите от Левски София продължават да залагат на развитието на младите български таланти с четвъртото издание на надпреварата до 14 години, която се провежда с подкрепата на федерацията.