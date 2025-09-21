Токио 2025: Ботсвана ще стори всичко по силите си, за да се противопостави на САЩ в бягането на 4x400 м при мъжете

САЩ и Ботсвана постигнаха второто и третото най-бързо представяне в историята на мъжкото бягане 4х400 м на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. и ще се сблъскат отново на световното първенство по лека атлетика в Токио 25.

Американските отбори са спечелили девет от последните 10 световни титли в това състезание и този път отборът със сигурност има силата да добави още една към списъка. След като Джейкъри Патерсън спечели титлата на 400 м в Диамантената лига и получи уайлд кард за Токио, САЩ ще бъдат представени от четирима атлети в индивидуалното състезание и всички те ще бъдат на разположение за щафетния отбор, заедно с Брайс Дедмън и Дженоа МакКайвър, плюс специалиста по бягане с препятствия Рай Бенджамин.

Но Ботсвана няма да направи бягането им лесено. Двата отбора завършиха само с една десета от секундата разлика в Париж, като олимпийският шампион на 400 метра с препятствия Бенджамин затвърди победния отбор до олимпийски рекорд от 2:54.43 и задържа олимпийския шампион на 200 метра Лецил Тебого, който пресече финалната линия с рекорд за Африка от 2:54.53.

Но щафетите често могат да поднесат изненади и това няма да бъде само състезание между два отбора.

Южна Африка изпревари Белгия и Ботсвана на Световните щафети по лека атлетика в Гуанджоу през май, като Закити Нене затвърди отбора си до водещ национален рекорд в света от 2:57.50.

Първите пет отбора постигнаха време от 3:00 – първият път, когато това е постигнато извън световно първенство или олимпийски игри – и състезанието не включваше САЩ. Американският отбор пропусна финала, но си осигури място за Токио, като спечели квалификациите във „втория кръг“ – както направиха през 2024 г., преди да спечелят олимпийския финал.

Освен че завърши втори на Световните щафети, Белгия бе бронзов медалист на световните първенства през 2019 и 2022 г. и има най-добро време от 2:58.19 тази година, докато Великобритания и Северна Ирландия поставиха европейски рекорд от 2:55.83, за да спечелят олимпийския бронз в Париж.

Франция си осигури сребро между САЩ и Великобритания на последното световно първенство в Будапеща, докато Нидерландия спечели второто място в Токио преди четири години, а Ямайка също ще иска да се върне към пътя си на спечелване на медали от 2019 и 2022 г. Ямайка наскоро се класира втори след САЩ на световното първенство на закрито в Нанкин през март и спечели титлата на NACAC миналия месец.

Другите два регионални шампиона тази година – Бразилия и Катар – също са в действие.

Япония завърши шеста в Париж и трима от членовете на този отбор – Юки Джоузеф Накаджима, Фуга Сато и Кентаро Сато – бяха включени в домакинския си отбор за световното първенство.