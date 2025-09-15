БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първолаци
Чете се за: 00:47 мин.

Токио 2025: Ел Бакали се стреми към хеттрик на световното първенство

Спорт
Всичките девет най-бързи мъже тази година ще бъдат в Токио.

Суфиан Ел Бакали
Снимка: БГНЕС
Със сребърни медали от три поредни световни първенства – и един от Олимпийските игри в Токио – световният рекордьор на Етиопия Ламеча Гирма все още търси първата си световна титла.

Ще я намери ли при завръщането си на олимпийската писта в Токио, на световното първенство по лека атлетика Токио 2025?

Това ще зависи не само от него, но и от мароканеца, който го победи за злато на предпоследните Олимпийски игри, слагайки край на поредицата от девет победи на Кения в тази дисциплина: Суфиан Ел Бакали.

След тази победа в Токио, Ел Бакали пое контрола, печелейки световната титла през 2022 г. в Орегон и успешно я защити година по-късно в Будапеща – всеки път с Гирма на второ място.

Миналото лято Ел Бакали запази олимпийската си титла, този път без оспорване от етиопеца, който беше свалил 19-годишния световен рекорд до 7:52:11 малко преди световното първенство в Будапеща.

Приближавайки се до третото предпоследно препятствие в последните 200 метра от състезанието, Гирма се измъкна от мароканския си съперник, преследвайки лидера Кенет Рукс от САЩ, но закачи задния си крак за бариерата и претърпя ужасяващо падане, което го остави на пистата и се нуждаеше от хоспитализация.

Ел Бакали изпревари Рукс, за да стане първият човек, спечелил поредни олимпийски титли в тази дисциплина, като американският взе среброто пред кениеца Ейбрахам Кибивот, бронзовият медалист от световната титла през 2023 г. Сега Ел Бакали се стреми към хеттрик на световното първенство по лека атлетика.

Статистически, поличбите благоприятстват статуквото. Всичките девет най-бързи мъже тази година ще бъдат в Токио, като Ел Бакали води списъка, след като спечели поредната си триумфална победа на домашната писта в Рабат, този път с 8:00:70. Гирма е седмият най-бърз тази година с 8:07:01, които записа в Париж.

По отношение на 2025, Фредерик Руперт от Германия е втори в списъка с национален рекорд от 8:01:49, който той постави след Ел Бакали в Рабат. Руперт спечели титлата от Диамантената лига в Цюрих.

Надеждите за домакинския отбор ще бъдат върху Рюджи Миура, трети в списъка с участници с японски рекорд от 8:03:43, поставен след Ел Бакали на Диамантената лига в Монако.

Третият в класирането онази вечер, 17-годишният кениец Едмънд Серем, постави началото на собствените си преждевременни амбиции за медали, като постигна личен рекорд от 8:04:00. По-късно той завърши втори след Руперт на финала на Диамантената лига.

Това състезание в Монако беше изключително досега през сезона по отношение на качеството на времената, като съответно четвърти и пети завършилите Салахедин Бен Язиде от Мароко и сънародникът на Гирма - Гетнет Уейл, заеха шесто и девето място в класацията за сезона с 8:06:44 и 8:07:57.

Най-бързият мъж на Етиопия този сезон е Самюел Фирево, който постигна време от 8:05:61 в Сямън на 26 април.

Джорди Биймиш от Нова Зеландия също заслужава внимание. Той завърши пети на световното първенство в Будапеща и спечели титлата на 1500 м на миналогодишното световно първенство на закрито в Глазгоу, а след това постави национален рекорд на 3000 м стипълчейз от 8:09:64 в Париж.

