Токио 2025: Грант Холоуей поглежда към четвърта поредна световна титла на 110 м. с препятствия при мъжете

Трябва да се върнем чак до Лондон през 2017 г., когато беше последния път, в който Грант Холоуей не спечели световната титла на 110 метра с препятствия. И все пак олимпийският шампион не е бил съвсем доминиращ този сезон, което го оставя малко по-надолу в йерархията преди световното първенство по лека атлетика Токио 25.

Все пак съперниците му биха били предупредени да не отписват американския атлет на свой риск, такива са неговите шампионски качества. Докато той се е борил, други са блестели - първите осем в списъка със състезатели или са поставили, или са изравнили личните си рекорди досега през сезона.

От тях сънародникът на Холоуей, Кордел Тинч, несъмнено е бил впечатляващ. Подписал футболна стипендия първоначално в колеж в Съединените щати, по негово собствено признание, той се е борил с тежестите, затова е потърсил спорт, за който е смятал, че се нуждае по-малко от това.

Той се озовава в леката атлетика, където се отличава в три дисциплини: спринт с препятствия, скок на височина и скок на дължина. Той има лични рекорди от 2,21 м на скок височина и 8,16 м на скок дължина, което показва, че не е бил слаб в тези дисциплини, но съдейки по формата му този сезон, той е бил прав да се съсредоточи върху 110 м с препятствия и през май постигна петото най-бързо време в историята в Китай - 12,87.

За да покаже, че не е било случайно и да докаже, че е поддържал тази форма, той постигна 12,92 в последното си състезание преди Токио, спечелвайки финала на Диамантената лига в Цюрих и изравнявайки 36-годишен рекорд на състезанието.

Той изглежда най-вероятният претендент да откаже на Холоуей четвърта поредна световна титла, но въпреки това Япония може да има много реалистични амбиции за домашно злато в това състезание.

Подобно на Тинч, Рашид Муратаке, който е финалист на миналогодишните Олимпийски игри, прави крачки в точното време, след като постигна рекорд на своята страна от 12.92 само миналия месец, което го поставя на 11-то място в световната класация за всички времена.

В класирането има и трети мъж под 13 секунди – французинът Жюст Квау-Матей, който стана едва петият европейски атлет в историята, преминал под тази бариера, когато постигна подвига на френското първенство в Таланс през първите дни на август. Всички останали атлети в тази класация под 13.00 са станали световни или европейски шампиони.

Неговият сънародник Саша Жоя беше втори след него в това състезание в Таланс и ще се стреми твърдо към първи медал от голям шампионат за завършващи.

В началото на първенството няма недостиг на протагонисти. Има истинско вълнение около Якобе Тарп, 19-годишното откровение, което изпревари Тинч и спечели титлата в САЩ.

Дилън Биърд, който е трети в това състезание, има богат опит на пистата и блести, откакто се фокусира изцяло върху леката атлетика. Миналата година той все още работеше на щанда за деликатеси в местния магазин Walmart. Швейцарецът Джейсън Джоузеф подобри собствения си национален рекорд до 13.07 този сезон и спечели срещата от Диамантената лига в Рим.