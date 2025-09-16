БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Токио 2025: Грант Холоуей поглежда към четвърта поредна световна титла на 110 м. с препятствия при мъжете

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:17 мин.
Спорт
Запази

Гледайте световното първенство по лека атлетика в ефира на БНТ 3.

токио 2025 грант холоуей поглежда четвърта поредна световна титла 110 препятствия мъжете
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Трябва да се върнем чак до Лондон през 2017 г., когато беше последния път, в който Грант Холоуей не спечели световната титла на 110 метра с препятствия. И все пак олимпийският шампион не е бил съвсем доминиращ този сезон, което го оставя малко по-надолу в йерархията преди световното първенство по лека атлетика Токио 25.

Все пак съперниците му биха били предупредени да не отписват американския атлет на свой риск, такива са неговите шампионски качества. Докато той се е борил, други са блестели - първите осем в списъка със състезатели или са поставили, или са изравнили личните си рекорди досега през сезона.

От тях сънародникът на Холоуей, Кордел Тинч, несъмнено е бил впечатляващ. Подписал футболна стипендия първоначално в колеж в Съединените щати, по негово собствено признание, той се е борил с тежестите, затова е потърсил спорт, за който е смятал, че се нуждае по-малко от това.

Той се озовава в леката атлетика, където се отличава в три дисциплини: спринт с препятствия, скок на височина и скок на дължина. Той има лични рекорди от 2,21 м на скок височина и 8,16 м на скок дължина, което показва, че не е бил слаб в тези дисциплини, но съдейки по формата му този сезон, той е бил прав да се съсредоточи върху 110 м с препятствия и през май постигна петото най-бързо време в историята в Китай - 12,87.

За да покаже, че не е било случайно и да докаже, че е поддържал тази форма, той постигна 12,92 в последното си състезание преди Токио, спечелвайки финала на Диамантената лига в Цюрих и изравнявайки 36-годишен рекорд на състезанието.

Той изглежда най-вероятният претендент да откаже на Холоуей четвърта поредна световна титла, но въпреки това Япония може да има много реалистични амбиции за домашно злато в това състезание.

Подобно на Тинч, Рашид Муратаке, който е финалист на миналогодишните Олимпийски игри, прави крачки в точното време, след като постигна рекорд на своята страна от 12.92 само миналия месец, което го поставя на 11-то място в световната класация за всички времена.

В класирането има и трети мъж под 13 секунди – французинът Жюст Квау-Матей, който стана едва петият европейски атлет в историята, преминал под тази бариера, когато постигна подвига на френското първенство в Таланс през първите дни на август. Всички останали атлети в тази класация под 13.00 са станали световни или европейски шампиони.

Неговият сънародник Саша Жоя беше втори след него в това състезание в Таланс и ще се стреми твърдо към първи медал от голям шампионат за завършващи.

В началото на първенството няма недостиг на протагонисти. Има истинско вълнение около Якобе Тарп, 19-годишното откровение, което изпревари Тинч и спечели титлата в САЩ.

Дилън Биърд, който е трети в това състезание, има богат опит на пистата и блести, откакто се фокусира изцяло върху леката атлетика. Миналата година той все още работеше на щанда за деликатеси в местния магазин Walmart. Швейцарецът Джейсън Джоузеф подобри собствения си национален рекорд до 13.07 този сезон и спечели срещата от Диамантената лига в Рим.

Свързани статии:

Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Шампионатът на планетата е в Токио, а преките предавания по БНТ 3...
Чете се за: 05:37 мин.
#световно първенство по лека атлетика в Токио 2025 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
1
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Връхлитат ни студ и силен вятър
2
Връхлитат ни студ и силен вятър
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
5
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
6
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Други спортове

Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3 Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Чете се за: 03:35 мин.
Удостоиха Никола Цолов, Иван Иванов и Александър Василев с "Почетен знак на Столична община" Удостоиха Никола Цолов, Иван Иванов и Александър Василев с "Почетен знак на Столична община"
Чете се за: 01:52 мин.
Спортни новини 17.09.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 17.09.2025 г., 20:50 ч.
Симеон Щерев: Юлияна Янева показа характер и българския дух Симеон Щерев: Юлияна Янева показа характер и българския дух
Чете се за: 01:05 мин.
Серафим Бързаков: Юлияна Янева спечели четири много тежки срещи Серафим Бързаков: Юлияна Янева спечели четири много тежки срещи
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония
Чете се за: 01:15 мин.
По света
(Не)доверие и власт: Бурни дебати по петия вот срещу кабинета "Желязков" в Народното събрание (Не)доверие и власт: Бурни дебати по петия вот срещу кабинета "Желязков" в Народното събрание
Чете се за: 08:30 мин.
У нас
Тръмп във Великобритания: Майстор с черен колан или най-опасният човек на света? (ОБЗОР) Тръмп във Великобритания: Майстор с черен колан или най-опасният човек на света? (ОБЗОР)
Чете се за: 04:00 мин.
По света
ВМЗ - Сопот и постът шеф на ДАНС на фокус в кулоарите
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Президентът Румен Радев отказа да назначи Деньо Денев за шеф на ДАНС
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Бдение в памет на 8-годишния Иван, който загина след падане от...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Нелегално: Онлайн аптека продава медикаменти за отслабване, които...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ