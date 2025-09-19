БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Токио 2025: Ноа Лайлс преследва рекорд на Юсейн Болт на 200 м.

от БНТ
Чете се за: 04:07 мин.
Спорт
Американецът се стреми към четвърта поредна световна титла във въпросната дисциплина.

токио 2025 ноа лайлс преследва рекорд юсейн болт 200
Снимка: БГНЕС
Ноа Лайлс може да направи история в бягането на 200 метра при мъжете в Токио. И ще е нужно нещо или някой специален, за да му попречи да го направи. Американският спринтьор се стреми към четвърта поредна световна титла в тази дисциплина – нещо, постигнато досега само от Юсейн Болт, но шансовете на 28-годишния олимпийски шампион на 100 метра да изравни рекорда на ямаеца изглеждат добри, предвид формата му на пистата този сезон.

Той оглавява световната класация за 2025 г. с 19.63, които постави на състезанието в САЩ, където постигна още един исторически успех, изравнявайки рекорда от пет национални титли на 200 метра, държани от Майкъл Джонсън и Ралф Меткалф. В този случай Лайлс спечели с 0.04, след като изпревари Кени Беднарек в последните крачки и се обърна, за да го погледне, заради което получи силен ритник в гърба от двукратния сребърен олимпийски медалист на 200 метра.

Това съперничество вероятно ще се разпали отново на Олимпийския стадион в Токио, където Лайлс беше разочарован бронзов медалист на 200 метра на Игрите през 2021 г., едно място зад изгряващия Беднарек. Последният атлет е втори в световната класация за годината с 19.67 – времето, което той постигна след Лайлс на квалификациите.

Лайлс обаче се изправя срещу сериозни претенденти извън родината си, най-вече 22-годишният Летсиле Тебого от Ботсвана, който спечели олимпийската титла в Париж миналата година на състезание, където Лайлс завърши трети.

Лайлс, който започна сезона късно поради контузия, пробяга 19.88, за да победи Тебого с 0.09 на срещата от Диамантената лига в Монако на 11 юли. Четири дни по-рано Тебого постигна най-доброто си постижение за сезона от 19.76, което го поставя на пето място в класацията за тази година.

На финала на Диамантената лига в Цюрих, Лайлс отново победи Тебого – но този път разликата беше само 0.02, тъй като Тебого изравни най-доброто си постижение за сезона.

Бронзов медалист от изданието на тези първенства през 2023 г., Тебого ще се надява да подобри това постижение с поне една позиция, ако не и с две.

Ямайка ще бъде представена от 21-годишния Брайън Левел, чието най-добро постижение за сезона от 19.69 го поставя на трето място в световната класация тази година и му дава силни шансове за медал. Наред с пробива си на 200 метра, той подобри и личното си време на 100 метра до 9.82.

Тапива Макараву и Маканакайше Чарамба от Зимбабве стигнаха до олимпийския финал миналата година. И двамата се подобриха оттогава, като Чарамба постави национален рекорд от 19.92, само за да го подобри Макараву месец по-късно, когато спечели титлата на NCAA с 19.84, а Чарамба завърши втори.

Други претенденти, които си струва да се следят, са Александър Огандо от Доминиканската република, бронзовият медалист от световната титла на 100 м от Великобритания през 2023 г. Жарнел Хюз и изключителният 17-годишен изгряващ талант на Австралия Гаут Гаут, който вече е поставил рекорд на Океания от 20.02 в първия си международен сезон.

