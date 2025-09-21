Токио 2025: САЩ се цели в постижение на Ямайка от преди 10 години в бягането на 4х100 м при мъжете

Бягането 4х100 м на големи първенства е състезание както за най-плавните подавания на щафетата, така и за чиста скорост.

САЩ, носител на девет световни титли в тази дисциплина, традиционно е най-доминиращата сила, но никой отбор не е печелил две поредни титли след триумфа на Ямайка през 2015 г.

Защитаващият титлата си шампион ще има на разположение световния и олимпийски шампион на 100 м Ноа Лайлс. Той доведе САЩ до победата в Будапеща преди две години и ще се стреми да направи същото в Токио. САЩ може да се обърне и към Кени Беднарек, Кортни Линдзи, Т'Марс Маккалъм, Трейвон Бромел и Крисчън Колман, като всички те бягаха под 9.90 тази година.

Южна Африка спечели олимпийското сребро миналата година с рекорд за Африка от 37.57, след което се доближи до този резултат, когато спечели на световното щафетно първенство по-рано тази година с 37.61. Тинейджърът Баянда Валаза има лека контузия, с която се отправя към Токио, но в отбора все още има достатъчно бързина и опит в лицето на Акани Симбине, Гифт Леотлела и Ретшидицве Мленга.

Ямайка спечели четири световни титли на 4х100 м, но само когато Юсейн Болт беше в отбора. Те обаче спечелиха бронз в Будапеща преди две години и отборът им за Токио със сигурност не е лишен от таланти. Четиримата мъже, които се състезаваха на финала в Будапеща - Акийм Блейк, Облик Севил, Рийем Форде и Рохан Уотсън - ще се присъединят към сребърния олимпийски медалист и световен лидер Кишан Томпсън.

Италианският отбор има мили спомени от състезанието в Токио, тъй като през 2021 г. триумфира на 4х100 м с 37.50. Трима членове на този отбор - олимпийският шампион на 100 м за 2021 г. Марсел Джейкъбс, Филипо Торту и Лоренцо Пата - са част от отбора за Токио.

И четиримата мъже, които се обединиха, за да спечелят златото за Канада на Олимпийските игри в Париж миналата година, ще бъдат в Токио; дали ще бъдат избрани за 4х100 м е съвсем друг въпрос, но те многократно са доказвали, че са добре трениран отбор.

Великобритания, световният и олимпийски бронзов медалист, ще търси изкупление след отпадането си на световните щафети. В състава им са световният бронзов медалист на 100 м Жарнел Хюз, световният шампион на закрито Джеремая Азу и Юджийн Амо-Дадзи, който наскоро постигна личен рекорд от 9.87.

Япония спечели три световни медала на 4х100 м за мъже през последното десетилетие и подкрепата на местната публика може отново да ги изведе на подиума.