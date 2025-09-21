БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Топлофикация София" няма пари, за да...
Чете се за: 03:37 мин.
България чества 117 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Токио 2025: САЩ се цели в постижение на Ямайка от преди 10 години в бягането на 4х100 м при мъжете

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:25 мин.
Спорт
Запази

Гледайте последния ден от световното първенство по лека атлетика в Токио пряко по БНТ 3 и на нашия сайт.

Ноа Лайлс
Снимка: БТА
Слушай новината

Бягането 4х100 м на големи първенства е състезание както за най-плавните подавания на щафетата, така и за чиста скорост.

САЩ, носител на девет световни титли в тази дисциплина, традиционно е най-доминиращата сила, но никой отбор не е печелил две поредни титли след триумфа на Ямайка през 2015 г.

Защитаващият титлата си шампион ще има на разположение световния и олимпийски шампион на 100 м Ноа Лайлс. Той доведе САЩ до победата в Будапеща преди две години и ще се стреми да направи същото в Токио. САЩ може да се обърне и към Кени Беднарек, Кортни Линдзи, Т'Марс Маккалъм, Трейвон Бромел и Крисчън Колман, като всички те бягаха под 9.90 тази година.

Южна Африка спечели олимпийското сребро миналата година с рекорд за Африка от 37.57, след което се доближи до този резултат, когато спечели на световното щафетно първенство по-рано тази година с 37.61. Тинейджърът Баянда Валаза има лека контузия, с която се отправя към Токио, но в отбора все още има достатъчно бързина и опит в лицето на Акани Симбине, Гифт Леотлела и Ретшидицве Мленга.

Ямайка спечели четири световни титли на 4х100 м, но само когато Юсейн Болт беше в отбора. Те обаче спечелиха бронз в Будапеща преди две години и отборът им за Токио със сигурност не е лишен от таланти. Четиримата мъже, които се състезаваха на финала в Будапеща - Акийм Блейк, Облик Севил, Рийем Форде и Рохан Уотсън - ще се присъединят към сребърния олимпийски медалист и световен лидер Кишан Томпсън.

Италианският отбор има мили спомени от състезанието в Токио, тъй като през 2021 г. триумфира на 4х100 м с 37.50. Трима членове на този отбор - олимпийският шампион на 100 м за 2021 г. Марсел Джейкъбс, Филипо Торту и Лоренцо Пата - са част от отбора за Токио.

И четиримата мъже, които се обединиха, за да спечелят златото за Канада на Олимпийските игри в Париж миналата година, ще бъдат в Токио; дали ще бъдат избрани за 4х100 м е съвсем друг въпрос, но те многократно са доказвали, че са добре трениран отбор.

Великобритания, световният и олимпийски бронзов медалист, ще търси изкупление след отпадането си на световните щафети. В състава им са световният бронзов медалист на 100 м Жарнел Хюз, световният шампион на закрито Джеремая Азу и Юджийн Амо-Дадзи, който наскоро постигна личен рекорд от 9.87.

Япония спечели три световни медала на 4х100 м за мъже през последното десетилетие и подкрепата на местната публика може отново да ги изведе на подиума.

Свързани статии:

Гледайте: Световното първенство по лека атлетика в Токио
Гледайте: Световното първенство по лека атлетика в Токио
Шампионатът на планетата е в Токио, а преките предавания по БНТ 3...
Чете се за: 07:45 мин.
#световно първенство по лека атлетика в Токио 2025 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
2
БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства
3
Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства
БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
4
БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
"Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите на "Дружба" 2, иска по-висока цена на парното
5
"Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите...
Ден без автомобили затваря центъра на София
6
Ден без автомобили затваря центъра на София

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
2
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
4
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с американско гориво
5
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с...
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
6
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...

Още от: Други спортове

Нежната революция във ФИА – първата жена кандидат за президент е факт
Нежната революция във ФИА – първата жена кандидат за президент е факт
Мартин Чой с престижно класиране на световното първенство по мотоциклетизъм във Франция Мартин Чой с престижно класиране на световното първенство по мотоциклетизъм във Франция
Чете се за: 02:15 мин.
121 ски бегачи се включиха в третото издание на Купа "София“ в Южния парк 121 ски бегачи се включиха в третото издание на Купа "София“ в Южния парк
Чете се за: 01:02 мин.
България отново приема Балканското първенство по снукър България отново приема Балканското първенство по снукър
Чете се за: 01:37 мин.
Седем българи ще участват на турнир по бадминтон в Хърватия Седем българи ще участват на турнир по бадминтон в Хърватия
Чете се за: 01:20 мин.
Джанлоренцо Бленджини: Основното ни израстване е в ментално отношение Джанлоренцо Бленджини: Основното ни израстване е в ментално отношение
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Велико Търново е център на честванията за Деня на независимостта
Велико Търново е център на честванията за Деня на независимостта
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
София чества 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България София чества 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Жителите на квартал "Дружба" 2 протестираха заради планираното спиране на парното Жителите на квартал "Дружба" 2 протестираха заради планираното спиране на парното
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Премиерът Желязков участва в Срещата на високо равнище по случай 80-ата годишнина от подписването на Устава на ООН Премиерът Желязков участва в Срещата на високо равнище по случай 80-ата годишнина от подписването на Устава на ООН
Чете се за: 03:40 мин.
По света
СС на ООН заседава по искане на Естония: Талин призова Русия да...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Транспортен хаос в Европа: Разследването на кибератаката продължава
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Полицията в Смолян откри човешко тяло на екопътека...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Трима души получиха шанс за нов живот след успешна донорска...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ