Токио 2025: Ще намери ли сили Нирадж Чопра да защити световната си титла в хвърлянето на копие

Четири години след олимпийския си триумф в Токио, Нирадж Копра най-накрая постигна една от другите си големи цели през 2025 г. Индийската суперзвезда премина границата от 90 метра на Диамантената лига в Доха, разбивайки националния рекорд с 90.23 м.

Сега Чопра се завръща на мястото, където покори света в търсене на ново голямо хвърляне в опит да запази световната си титла.

Той влезе в историята със златото си в Будапеща преди две години, превръщайки се в първия азиатски носител на световната титла по хвърляне на копие за мъже. Оттогава не само той беляза прогрес - негов треньор е световният рекордьор Ян Железни - но и нивото на неговите конкуренти се покачи.

В повечето други години 90.23 метра на Чопра биха били достатъчни да оглавят световната класация преди голямо първенство. Този сезон обаче индиецът е на трето място преди Токио след германеца Юлиан Вебер и бразилеца Луис да Силва.

Вебер не само победи Чопра в Доха с 91.06 м - той спечели и титлата от Диамантената лига с още две хвърляния над 91 метра, най-доброто от които е и лично най-добро постижение - 91.51 м.

Да Силва, финалист на Олимпийските игри в Париж миналата година, постави южноамерикански рекорди от 86.34 м и 86.62 м по-рано тази година преди да счупи рекорда за трети път на бразилското първенство в Сао Пауло миналия месец - 91 метра.

Освен тримата мъже, които са хвърляли над 90 метра тази година, още петима в състезанието имат такова постижение в предишни сезони.

Олимпийският шампион Аршад Надим е един от тях. Пакистанският атлет постави олимпийски рекорд от 92.97 метра в Париж миналата година, за да влезе в историята на страната си. Преди това той взе световно сребро след Чопра през 2023 г.

Двукратният световен шампион Андерсън Питърс спечели бронза в Париж с 88.54 м. Тази година състезателят от Гренада има най-добър резултат от 85.64 м, но има способността да прави големи хвърляния в най-важните моменти.

Якуб Вадлейх, вицешампион от Токио 2021 и бронзов медалист от Будапеща 2023, определено пестеше силите си тази година, но загря за световното първенство с най-добрия си резултат за сезона - 82.33 м.

Световният шампион от 2015 г. Джулиъс Йего (Кения), олимпийският първенец от 2012 г. Кешорн Уолкът (Тринидад и Тобаго) и Къртис Томпсън (САЩ) също са претенденти за почетната стълбичка.