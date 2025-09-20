Токио 2025: Японското разочарование отвори широко вратите за нова шампионка в хвърлянето на копие

Надеждите на Япония за титла от домашното първенство на планетата бяха съкрушени в петък. Олимпийската и световна шампионка в хвърлянето на копие Харука Китагучи отпадна в квалификациите, след като записа едва 14-и резултат.

Япония остава без голямата си надежда за титла на световното по лека атлетика

В нейно отсъствие двете големи фаворитки са Виктория Хъдсън и Адриана Вилагош. Австрийката води световната класация за 2025 г, следвана от сръбкинята, като и двете атлетки са поставили национални рекорди тази година.

Хвърлянето на Хъдсън от 67.76 метра на европейското отборно първенство в Марибор добави почти два метра към предишния ѝ най-добър резултат. 29-годишната състезателка спечели европейската титла в Рим миналата година, но след това не успя да стигне до финала на Олимпийските игри, така че ще се стреми да се реваншира в Токио.

Вилагош, която спечели европейското сребро след австрийката миналата година, подобри резултата си до 67.22 м тази година. Европейската шампионка до 23 години завърши втора на финала на Диамантената лига в Цюрих с 62.96 м, подчертавайки потенциала си за медал в Токио.

В швейцарския град победителка стана Елина Ценгко. Гъркинята триумфира още в Рабат, Сямън и Кецяо по-рано през сезона, като всеки път хвърляше над 64 метра. Европейската шампионка през 2022 г. вече е на 23 години и е готова да спечели първата си световна титла в старша възраст.

Австралийските надежди лежат на плещите на бронзовата медалистка от Будапеща 2023 Макензи Литъл, която постигна най-добро лично постижение за сезона в квалификациите в Токио - 65.54 м.

Други две атлетки, които могат да се наредят в битката за отличията, са южноафриканката Жо-Ан Дю Плеси, вицешампионка от Париж 2024, и китайката Су Лингдан.