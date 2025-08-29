БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Томас Тухел обяви интересен състав за световните квалификации

Спорт
Сред избраниците на германския специалист личат някои нови имена, както и липсата на някои характерни.

Елиът Андерсън и Джед Спенс получиха първите си повиквателни за английския национален отбор по футбол, а Трент Александър-Арнолд не попадна в разширената група на селекционера Томас Тухел. Европейските вицешампиони срещат Андора и Сърбия в световни квалификации следващата седмица.

Андерсън до скоро бе младежки национал на Англия и спечели континенталната титла през лятото. За него и за Спенс се очаква това да бъдат първи минути за представителния тим.

Адам Уортън също попадна за първи път в селекцията на Тухел, но от състава отсъстват Александър-Арнолд, Джак Грийлиш и Хари Магуайър. Джуд Белингам отпада заради контузия, каквато е ситуацията с Букайо Сака, Коул Палмър, Леви Колуил. Джон Стоунс пък се завръща след лечение на травма.

"Елиът Андерсън е силен физически и е прецизен в подаването на топката. Тино Ливраменто също бе включен в групата след отличния турнир, който изиграха младежите", заяви Тухел, цитиран от агенция ДПА.

Разширен състав на Англия за световните квалификации:

Вратари: Дийн Хендерсън, Джордан Пикфорд, Джеймс Трафърд

Защитници: Дан Бърн, Марк Геи, Рийс Джеймс, Езри Конса, Майлс Люис-Скели, Тино Ливраменто, Джед Спенс, Джон Стоунс

Халфове: Елиът Андерсън, Морган Гибс-Уайт, Джордан Хендерсън, Деклан Райс, Морган Роджърс, Адам Уортън

Нападатели: Джаръд Боуен, Еберечи Езе, Антъни Гордън, Хари Кейн, Нони Мадуеке, Маркъс Рашфорд и Оли Уоткинс.

