Томова и Ястремска откриват програмата в неделя

Виктория Томова ще се изправи срещу украинката Даяна Ястремска в среща от втория кръг на WTA 1000 турнира на твърди кортове на открито в Синсинати, САЩ. Срещата е първа от програмата на четвърти корт и ще започне след 18:00 часа наше време.

Българката и украинката до момента не са играли в основна схема. Преди този двубой Томова записа общо три победи. Софиянката започна участието си в надпреварата от квалификациите, където отстрани последователно Луиза Чирико (САЩ) и Елза Жакмо (Франция).

В първия кръг Томова се справи в два сета и с Ан Ли (САЩ).