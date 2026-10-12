Томоюки Мацушита постави нов световен рекорд на 400 м. съчетано плуване

Олимпийският вицешампион Томоюки Мацушита постави нов световен рекорд в дисциплината 400 метра съчетано плуване в малък басейн по време на втория ден от Японското първенство по плуване.

21-годишният Мацушита постигна нов рекорд от 3:54,33 минути подобрявайки дългогодишното върхово постижение от 3:54,81 минути, поставено от неговия сънародник и олимпийски медалист Дая Сето по време на Международната плувна лига (ISL) през 2019 г.