Торино се сдоби с две нови попълнения

Торино обяви подписването на договор с Рафик Белгали от Верона и постигна споразумение с Евертън за Нейтън Патерсън.

Защитникът на Евертън Патерсън ще се присъедини към отбора от Серия А Торино, според множество източници, включително The Athletic, Sky Sport Italia и Фабрицио Романо.

Шотландският национал е получил зелена светлина да пътува до Италия и да премине медицински тестове. Смята се, че става въпрос за постоянен трансфер на стойност 1 милион евро плюс клауза за продажба от 30%.

24-годишният защитник има по-малко от година оставащ контракт с Евертън, който изтича през юни 2027 година. Според The ​​Athletic, Патерсън ще парафира за три години с тима от „Стадио Гранде Торино“.

Патерсън, бивш защитник на Рейнджърс, се присъедини към Евертън от шотландския клуб за 14 милиона евро през 2022-а. Той направи три асистенции в 68 мача за "карамелите".

Бранителят дебютира в националния отбор на Шотландия през 2019-а и има отбелязан един гол в 29 двубоя.

Торино си осигури подписа на още един десен бек - Рафик Белгали от втородивизионния Верона. Алжирският национал премина на "Стадио Гранде Торино" с постоянен трансфер.