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Тотнъм измъкна точка срещу Манчестър Юнайтед с гол в добавеното време

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Спорт
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„Червените дяволи“ бяха близо до успеха на „Олд Трафорд“, но допуснаха изравняване в добавеното време, въпреки че играха с човек повече в заключителните минути.

Манчестър Юнайтед
Снимка: БГНЕС
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Манчестър Юнайтед и Тотнъм не успяха да се победят и завършиха 1:1 в двубой от шестия кръг на английската Висша лига. „Червените дяволи“ бяха близо до успеха на „Олд Трафорд“, но допуснаха изравняване в добавеното време, въпреки че играха с човек повече в заключителните минути.

Гостите от Северен Лондон започнаха по-активно и още в началото Доминик Соланке пропусна отлична възможност, след като се озова очи в очи със Сене Ламенс. Тотнъм продължи да притиска съперника с висока преса, а Юнайтед изпитваше сериозни затруднения да организира играта си. Въпреки териториалното си предимство обаче, „шпорите“ не успяха да материализират натиска си — проблем, който съпътства отбора на Роберто Де Дзерби от началото на сезона.

След почивката домакините успяха да изравнят играта, а в 73-ата минута стигнаха и до попадение. Матеуш Куня намери Брайън Мбемо, който се обърна и с елегантен удар с левия крак преодоля Антонин Кински за 1:0.

Само пет минути по-късно ситуацията за Тотнъм се усложни допълнително. Родриго Бентанкур получи червен картон след спречкване с Люк Шоу. Бранителят на Юнайтед изблъска уругваеца без топка в знак на недоволство от негово влизане, но се размина само с жълт картон.

Въпреки численото си преимущество манчестърци не успяха да задържат аванса си. В 92-ата минута Сандро Тонали центрира отляво към Соланке, който се измъкна от Лисандро Мартинес и с глава отклони топката във вратата, оставяйки Ламенс безпомощен за крайното 1:1.

Така Манчестър Юнайтед остава на 12-ото място с шест точки, докато Тотнъм е в зоната на изпадащите с едва три пункта.

В следващия кръг „шпорите“ приемат новака Ковънтри, а Юнайтед гостува на Лийдс, където играе българският национал Илия Груев. Преди това тимът на Майкъл Карик има и визита на Атлетико Мадрид в Шампионската лига.

#Висша лига 2026/27 #ФК Манчестър Юнайтед #ФК Тотнъм

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