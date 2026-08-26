Тотнъм продължава към третия кръг на Купата на Лигата с успех над Чарлтън

Тотнъм победи Чарлтън с 5:1 в мач от втория кръг на Купата на Лигата. Новото попълнение на “шпорите” Савио дебютира с два гола за три минути.

Срещата започна с минута аплодисменти в памет на бившия футболист на Тотнъм Тери Дайсън. Англичанинът е ключова фигура в състава на “шпорите” през 1961 година, когато клубът печели дубъл (титла и купа). Крилото дори бележи във финала за Купата на Футболната асоциация срещу Лестър.

Четвърт час след началото на срещата двамата централни защитници на гостите получиха контузии и бяха заменени принудително. Това сякаш даде самочувствие на домакините, които прекараха по-голямата част от полувремето в нападение.

Атаките на футболистите в бяло се отплатиха в 41-ата минута. Майки Мур проби в наказателното поле и се разписа с плътен шут с левия крак.

В последната минута от редовното време на първата част Доминик Соланке удвои аванса на тима си. Нападателят стреля от движение от вътрешността на пеналтерията.

След почивката в игра се появи Кевин Дансо. С първото си докосване централният защитник засече с глава центриране от пряк свободен удар на Матеуш Фернандеш и записа името си сред голмасйторите.

След гола дебют за "шпорите" направи Савио, който замени Доминик Соланке. Бразилецът ознаменува дебюта си с гол 11 минути по-късно, след като завърши пробива си с шут в близкия ъгъл. Три минути по-късно фланговият футболист отново бе точен след разбъркване в наказателното поле.

Лойд Джоунс оформи крайния резултат в 87-ата минута, като засече с глава центриране от ъглов удар на резерва Джо Ранкин-Костело.

Жребият за третия кръг на турнира ще бъде изтеглен след края на срещата между Престън Норт Енд и Евертън.