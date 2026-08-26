БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Тотнъм продължава към третия кръг на Купата на Лигата с успех над Чарлтън

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Запази

Новото попълнение на “шпорите” Савио дебютира с два гола за три минути

Тотнъм Чарлтън Матис Тел
Снимка: БТА
Слушай новината

Тотнъм победи Чарлтън с 5:1 в мач от втория кръг на Купата на Лигата. Новото попълнение на “шпорите” Савио дебютира с два гола за три минути.

Срещата започна с минута аплодисменти в памет на бившия футболист на Тотнъм Тери Дайсън. Англичанинът е ключова фигура в състава на “шпорите” през 1961 година, когато клубът печели дубъл (титла и купа). Крилото дори бележи във финала за Купата на Футболната асоциация срещу Лестър.

Четвърт час след началото на срещата двамата централни защитници на гостите получиха контузии и бяха заменени принудително. Това сякаш даде самочувствие на домакините, които прекараха по-голямата част от полувремето в нападение.

Атаките на футболистите в бяло се отплатиха в 41-ата минута. Майки Мур проби в наказателното поле и се разписа с плътен шут с левия крак.

В последната минута от редовното време на първата част Доминик Соланке удвои аванса на тима си. Нападателят стреля от движение от вътрешността на пеналтерията.

След почивката в игра се появи Кевин Дансо. С първото си докосване централният защитник засече с глава центриране от пряк свободен удар на Матеуш Фернандеш и записа името си сред голмасйторите.

След гола дебют за "шпорите" направи Савио, който замени Доминик Соланке. Бразилецът ознаменува дебюта си с гол 11 минути по-късно, след като завърши пробива си с шут в близкия ъгъл. Три минути по-късно фланговият футболист отново бе точен след разбъркване в наказателното поле.

Лойд Джоунс оформи крайния резултат в 87-ата минута, като засече с глава центриране от ъглов удар на резерва Джо Ранкин-Костело.

Жребият за третия кръг на турнира ще бъде изтеглен след края на срещата между Престън Норт Енд и Евертън.

#Купа на Лигата #Тотнъм

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Проливни дъждове и в сряда
1
Проливни дъждове и в сряда
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
2
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
3
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Издирват 7-годишно дете, изчезнало в морето край Созопол
4
Издирват 7-годишно дете, изчезнало в морето край Созопол
Откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало в морето край Созопол
5
Откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало в морето край Созопол
България пречупи Сърбия в петгеймова драма и оглави квалификацията за Евро 2027
6
България пречупи Сърбия в петгеймова драма и оглави квалификацията...

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
2
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Проливни дъждове и в сряда
3
Проливни дъждове и в сряда
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
4
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“, няма пострадали
5
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“,...
Почина световната звезда Доли Партън
6
Почина световната звезда Доли Партън

Още от: Футбол

Килиан Мбапе с хеттрик поведе Реал Мадрид към разгром над Реал Сосиедад
Килиан Мбапе с хеттрик поведе Реал Мадрид към разгром над Реал Сосиедад
Шампионска лига: АЕК Атина - Левски (ГАЛЕРИЯ) Шампионска лига: АЕК Атина - Левски (ГАЛЕРИЯ)
"Сантиаго Бернабеу“ се поклони пред световните шампиони Кукурея и Оярсабал "Сантиаго Бернабеу“ се поклони пред световните шампиони Кукурея и Оярсабал
Чете се за: 02:27 мин.
Кошмар в Атина сложи край на мечтата на Левски за Шампионската лига Кошмар в Атина сложи край на мечтата на Левски за Шампионската лига
Чете се за: 06:32 мин.
Станимир Мичнев: Стиснахме зъби и дадохме максимума от себе си Станимир Мичнев: Стиснахме зъби и дадохме максимума от себе си
Чете се за: 03:35 мин.
Делян Койчев: Вярвах в обрата, трябваше ни само един гол Делян Койчев: Вярвах в обрата, трябваше ни само един гол
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Смъртоносни наводнения в Непал: Загинали са над 150 души, близо 400 туристи са в неизвестност Смъртоносни наводнения в Непал: Загинали са над 150 души, близо 400 туристи са в неизвестност
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Заради изкуствения интелект - сканират и унищожават милиони хартиени книги? Заради изкуствения интелект - сканират и унищожават милиони хартиени книги?
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Кошмар в Атина сложи край на мечтата на Левски за Шампионската лига Кошмар в Атина сложи край на мечтата на Левски за Шампионската лига
Чете се за: 06:32 мин.
Спорт
Зеленски: Украйна високо цени подкрепата и приятелството на...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Светът скърби за Доли Партън – кралицата на кънтри музиката
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Министърът на отбраната: Всички дронове, паднали или намерени на...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Заради несъгласие с реформата на здравните инспекции: Доц. Ангел...
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ