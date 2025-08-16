Тотнъм започна сезона във Висшата лига с класически успех над Бърнли

Тотнъм победи Бърнли с 3:0 в мач от първия кръг на Висшата лига. Ричарлисон попадна под светлините на прожекторите с два гола.

В дебюта на Томас Франк, начело на "шпорите" във елита на Англия, лондончани успяха да упражнят натиск и да открият резултата в 10-ата минута. Ричарлисон засече центриране в наказателното поле на лятното попълнение Мохамед Кудус.

През второто полувреме бразилският нападател на столичани удвои головата си сметка и преднината на тима. Головата комбинация отново даде резултат. Мохамед Кудус центрира от десния фланг, а Ричарлисон изтегли тялото си назад и с акробатичен удар, наподобяващ "задна ножица", направи резултата 2:0.

Футболистите в бяло усетиха уязвимост в съперника и побързаха да подпечатат успеха си. Пап Матар Сар изведе Бренан Джонсън сам срещу вратаря. Уелсецът проби в наказателното поле и прати топката покрай Мартин Дубравка.

Тотнъм дели първото място в класирането със Съндерланд. Двата отбора имат по 3 точки. Бърнли е последен в подреждането.