"Това е любов": Брат дари бъбрек на сестра си

45-годишен мъж дари бъбрек на сестра си. Тя е на 47 години. На 3 декември и двамата влизат в операционната заедно – като брат и сестра. Излизат с нова надежда. С нов живот.

Трансплантацията е извършена от трансплантационния екип на УМБАЛ „Лозенец“. Интервенцията преминава успешно както за донора, така и за реципиента. Донорът е изписан на 10 декември, а сестрата – на 22 декември.

И двамата посрещат Коледа у дома – заедно. Днес се възстановяват спокойно и постепенно се връщат към нормалния си ритъм на живот.

Жената не е била на диализа. Навременната трансплантация ѝ дава шанс да продължи напред, без тежките ограничения, които болестта постепенно налага.

„И при донора, и при реципиента възстановяването протича спокойно. Това са случаи, които ни напомнят защо тази медицина е толкова специална – защото зад всяка операция стоят човешки съдби, семейства и огромна емоция“, коментира д-р Борил Петров от Клиниката по урология към УМБАЛ „Лозенец“.

Той допълва, че трансплантацията от жив донор е изключително отговорен процес, който изисква прецизна подготовка, внимателна оценка и дългосрочно проследяване и на двамата пациенти.

В този случай най-силната дума не е „операция“. Най-силната дума е „брат“.