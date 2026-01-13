БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

"Това е любов": Брат дари бъбрек на сестра си

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази

И двамата влизат заедно в операционната зала

"Това е любов": Брат дари бъбрек на сестра си
Слушай новината

45-годишен мъж дари бъбрек на сестра си. Тя е на 47 години. На 3 декември и двамата влизат в операционната заедно – като брат и сестра. Излизат с нова надежда. С нов живот.

Трансплантацията е извършена от трансплантационния екип на УМБАЛ „Лозенец“. Интервенцията преминава успешно както за донора, така и за реципиента. Донорът е изписан на 10 декември, а сестрата – на 22 декември.

И двамата посрещат Коледа у дома – заедно. Днес се възстановяват спокойно и постепенно се връщат към нормалния си ритъм на живот.

Жената не е била на диализа. Навременната трансплантация ѝ дава шанс да продължи напред, без тежките ограничения, които болестта постепенно налага.

„И при донора, и при реципиента възстановяването протича спокойно. Това са случаи, които ни напомнят защо тази медицина е толкова специална – защото зад всяка операция стоят човешки съдби, семейства и огромна емоция“, коментира д-р Борил Петров от Клиниката по урология към УМБАЛ „Лозенец“.

Той допълва, че трансплантацията от жив донор е изключително отговорен процес, който изисква прецизна подготовка, внимателна оценка и дългосрочно проследяване и на двамата пациенти.

В този случай най-силната дума не е „операция“. Най-силната дума е „брат“.

"Да дадеш орган. Да поемеш риск. Да легнеш на операционната маса заради друг. Това не е медицинско решение. Това е любов".

#брат и сестра #бъбрек #трансплантация

Последвайте ни

ТОП 24

"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
1
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Фалшива банкнота от 500 евро е засечена след печалба в пернишко казино
2
Фалшива банкнота от 500 евро е засечена след печалба в пернишко казино
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн обучение от 14 януари
3
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн...
Двама души загинаха при пожар в Габрово
4
Двама души загинаха при пожар в Габрово
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен
5
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на...
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
6
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...

Още от: Здраве

Как и кога да използваме имуностимуланти?
Как и кога да използваме имуностимуланти?
Ръст на заболелите от грип в Бургас Ръст на заболелите от грип в Бургас
Чете се за: 02:17 мин.
Във Варна обявиха грипна епидемия Във Варна обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:10 мин.
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн обучение от 14 януари РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн обучение от 14 януари
19411
Чете се за: 00:55 мин.
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
104337
Чете се за: 01:10 мин.
Ваксинирането срещу варицела става задължително от юли тази година Ваксинирането срещу варицела става задължително от юли тази година
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

"Черен лед" по пътищата: Как да реагираме зад волана в такава ситуация?
"Черен лед" по пътищата: Как да реагираме зад волана в...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Мразовито утро и във вторник Мразовито утро и във вторник
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
"Всичко е черно": Разказът на една иранка в България за събитията в родината й "Всичко е черно": Разказът на една иранка в България за събитията в родината й
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
"Това е любов": Брат дари бъбрек на сестра си "Това е любов": Брат дари бъбрек на сестра си
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Ръст на заболелите от грип в Бургас
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Протестите в Иран: Тръмп наложи мита на търговски партньори на Техеран
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Поредна тежка нощ в Украйна - удари по Киев и Харков
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Варна е първата област с грипна епидемия - учениците минават онлайн...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ