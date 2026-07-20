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Трагедия в Испания: 13-годишно момче загина по време на празненствата за световната титла

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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трагедия испания годишно момче загина време празненствата световната титла
Снимка: БГНЕС
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13-годишно момче загина при трагичен инцидент по време на празненствата в Испания след спечелената световна титла по футбол във финала срещу Аржентина, съобщава elnortedecastilla.es.

Инцидентът е станал в полунощ в град Сиудад Родриго, провинция Саламанка. Според информация на Спешната помощ около 00:33 часа са постъпили сигнали за срутване на фонтан в района на Глориета дел Арбол Гордо, където се били събрали много хора, за да отпразнуват успеха на испанския национален отбор.

На място са били изпратени екипи на местната полиция, Гражданската гвардия, пожарната и спешна помощ. Две пострадали лица са били транспортирани до здравния център в Сиудад Родриго, но едно от тях – 13-годишно момче – е починало.

Заради трагедията е активирана и специализирана група за психологическа помощ, която да окаже подкрепа на близките на загиналото дете.

Градът обяви траур. Кметството на Сиудад Родриго изрази своите съболезнования към семейството на момчето и определи случилото се като огромна трагедия за цялата общност.

„Това, което трябваше да бъде празник по повод победата на испанския национален отбор на Световното първенство по футбол, се превърна в трагедия за цялото общество в Сиудад Родриго“, се казва в официалното съобщение.

В знак на почит към паметта на загиналото дете знамената пред сградата на общината ще бъдат свалени наполовина в периода от 20 до 22 юли.

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