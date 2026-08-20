Трактор падна в дере, шофьорът е в тежко състояние

Тежък инцидент с трактор в бургаското село Драганово. 68-годишен мъж е с опасност за живота, след като управляваната от него земеделска машина паднала в дере.

Инцидентът е станал вчера около 11 часа на земен път край улица „Трета“. По данни на полицията тракторът бил без регистрационен номер. По време на движение водачът скочил от кабината и паднал на земята, а машината продължила и се преобърнала в дерето.

Мъжът е получил множество тежки травми. Настанен е за лечение в болница, като състоянието му остава критично и има опасност за живота.