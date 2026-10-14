Тръмп обяви мащабни проучвания за нефт и газ в Гренландия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че в Гренландия предстои да започнат „мащабни“ проучвания за нефт, газ и полезни изкопаеми, съобщи Ройтерс.

В публикация в социалната мрежа „Трут Соушъл“ Тръмп не даде подробности за плановете, но посочи:

„Има експерти, които твърдят, че количеството лесно достъпни нефтени запаси е далеч по-голямо от това на почти всяка друга територия по света.“

Миналия месец САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение, целящо да прекрати напрежението след многократните заплахи на Тръмп да поеме контрол над стратегически разположения и богат на полезни изкопаеми остров.

Споразумението разширява ролята на американските въоръжени сили в Гренландия и проправя пътя за две нови военни бази и за системата за противоракетна отбрана „Златният купол“. Същевременно то потвърждава датския суверенитет и правото на самоопределение на гренландците.