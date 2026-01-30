БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след...
Чете се за: 03:50 мин.
Петима от "домовата книга" казаха...
Чете се за: 05:22 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за...
Чете се за: 03:42 мин.
Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора...
Чете се за: 01:15 мин.
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната...
Чете се за: 01:25 мин.
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер:...
Чете се за: 02:37 мин.
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 01:50 мин.
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за...
Чете се за: 01:17 мин.
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

Тръмп разреши провеждането на "Индикар" по улиците на Вашингтон

Чете се за: 02:52 мин.
Гран при на свободата (Freedom 250 Grand Prix) ще бъде първото състезание от сериите "Индикар" по улиците на американската столица. 

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа днес указ, с който разрешава провеждането на състезание от автомобилните серии "Индикар" (IndyCar) по улиците на столицата Вашингтон през август, в рамките на празненствата по случай 250-годишнината от основаването на САЩ на 4 юли, предаде Ройтерс.

Гран при на свободата (Freedom 250 Grand Prix) ще бъде първото състезание от сериите "Индикар" по улиците на американската столица.

Събитието ще се проведе на или в близост до националния парк, като ще доближи автомобилното състезание до емблематични паметници и музеи във Вашингтон и ще позволи безплатен достъп за мнозина.

"Ние празнуваме величието с американски моторни състезания. Те ще се проведат от 21 до 23 август и ще бъдат много вълнуващи", заяви Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет на Белия дом, преди да подпише указа. "Аз обожавам състезанията", подчерта Тръмп.

Подписаният по-рано днес указ представлява необичайна президентска директива, която съчетава моторните спортове с патриотичното отбелязване на наближаващата 250-годишнина от основаването на САЩ през 2026 г.

Тръмп, който е запален голфър, планира и галавечер от веригата по смесени бойни изкуства Ю Еф Си (Ultimate Fighting Championship - UFC) в Белия дом през юли. В същото време популяризира Световното първенство по футбол между 11 юни и 19 юли, на което САЩ са съдомакини с Канада и Мексико.

Според официални представители Вашингтон за последно е бил домакин на улично състезание през 1801 г., когато е имало конно надбягване. Тогава президент на САЩ е бил Томас Джеферсън, отбелязва Ройтерс.

Не бяха предоставени подробности относно финансирането или организацията на надпреварата на високоскоростни състезателни автомобили през обикновено претоварените улици в центъра на американската столица, обръща внимание световната агенция. Кметицата на Вашингтон Мюриъл Баузър, член на Демократическата партия, е подкрепила инициативата съгласно официални представители. Тя обаче не присъства на подписването на указа.

Автомобилните серии "Индикар" понастоящем включват състезания по улиците на градове като Лонг Бийч, щата Калифорния, и Сейнт Питърсбърг, щата Флорида, но никога не са се сблъсквали с особените съображения за сигурност и натоварения трафик във федералната столица, отбелязва Ройтерс.

#Индикар #Доналд Тръмп #Вашингтон

