Трансфер за Стивън Петков в Испания

Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
За последно нападателят бе част от Ботев Пловдив.

стивън петков завръща редиците ботев
Стивън Петков ще продължи своята кариера в Испания. Нападателят стана част от Понферадина, обявиха официално от клуба. Отборът е на 15-о място в Група 1 на Primera RFEF, което е третото ниво на испанския футбол.

Българинът бе футболист на Ботев Пловдив през есента, но се раздели по взаимно съгласие с клуба и преминава в Понферадина като свободен агент.

Петков, който е юноша на Левски, има 118 мача и 30 гола в елита на България, както и 104 срещи в португалските първа и втора дивизия, в които е отбелязал 20 попадения.

Стивън Петков е роден през 1995 и освен за Левски и Ботев, в България е играл още в Лудогорец, Берое и Монтана. През 2018 прави трансфер в португалския Фейренсе. Играл е за чешкия Карвина, а след това отново се връща в Португалия, където облича фланелката на Морейренсе и Академико де Визеу. През 2024 се връща в Фейренсе, а от миналото лято - в Ботев Пловдив.

ТОП 24

Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
1
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
2
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
3
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Президентът Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер
4
Президентът Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер
В Монтана: Жена си поръча пица - плати с фалшиви 100 евро
5
В Монтана: Жена си поръча пица - плати с фалшиви 100 евро
Ден 9 без ток: Критична остава ситуацията в енергийния сектор в Украйна
6
Ден 9 без ток: Критична остава ситуацията в енергийния сектор в...

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
Мистерия в небето над Северозападна България
4
Мистерия в небето над Северозападна България
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
5
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник
6
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник

ЦСКА 1948 връща преотстъпените играчи в отборите, в които играха през есента
ЦСКА 1948 връща преотстъпените играчи в отборите, в които играха през есента
Джани Инфантино осъди събитията от финала за Купата на африканските нации
Чете се за: 01:57 мин.
Обявиха програмата за първите два кръга през пролетта в Първа лига
Чете се за: 02:37 мин.
Садио Мане: Бих предпочел да загубя, отколкото всичко да завърши по този начин
Чете се за: 02:42 мин.
Обявиха официален празник в Сенегал след спечелването на Купата на африканските нации
Чете се за: 00:45 мин.
Нигериец е четвъртият нов в Ботев Пловдив
Чете се за: 00:37 мин.

Президентът Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер
Президентът Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Удължават грипната епидемия във Варна
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са да се изплатят със задна дата през февруари
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
39 са вече жертвите на влаковата катастрофа в Испания, десетки ранени са в болница (СНИМКИ)
Чете се за: 02:47 мин.
По света
"Пази се като съкровище": Първата българска банкнота -...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Ръст на болни от грип в Бургас, свикват щаба за борба с епидемията
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Грипът настъпва: Въвеждат противоепидемични мерки в Добрич от днес
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Опитва ли се Тръмп да замени ООН със "Съвета за мир" в Газа?
Чете се за: 03:30 мин.
По света
