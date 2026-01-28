Транспортираха с въздушна линейка 5-годишно дете от Ямбол до Пловдив

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Медицински хеликоптер беше вдигнат във въздуха, за да транспортира 5-годишно дете от Ямбол до Пловдив.

Детето е било първоначално транспортирано от екип на Спешна помощ – Елхово до МБАЛ "Св. Пантелеймон" в Ямбол, където е прието с гърчова симптоматика. След преглед от педиатър и извършени изследвания е установено, че детето е с грип тип А, усложнен с възпалителен процес и съмнение за енцефалит.

Въпреки че гърчовете са били овладени, медицинските специалисти са преценили, че при продължителен автомобилен транспорт съществува риск състоянието да се усложни. Поради това е взето решение за въздушен медицински транспорт, който да осигури по-бързо и безопасно придвижване.

Детето ще бъде прието за лечение в инфекциозна клиника на университетска болница в Пловдив, след предварителна уговорка с приемащия екип и готовност за поемане на случая.

Решението е взето в координация с Министерството на здравеопазването, Центъра за спешна медицинска помощ и "България Хели Мед Сървиз".

