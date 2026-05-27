Треньорите в Англия избраха Франк Лампард за №1

Франк Лампард беше избран за Мениджър на годината от Асоциацията на футболните мениджъри в Англия, след като изведе Ковънтри Сити обратно във Висша лига.

„Небесносините“ спечелиха титлата в Чемпиъншип с аванс от 11 точки на върха и си осигуриха завръщане в елита за първи път от сезон 2000/01.

Бившият английски национал, който в треньорската си кариера вече води Дарби Каунти, Евертън и два пъти Челси, получи отличието „Сър Алекс Фъргюсън“ от селекционера на Англия Томас Тухел.

Наградата, носеща името на легендарния мениджър на Манчестър Юнайтед Сър Алекс Фъргюсън, се определя чрез гласуване между наставниците от всички професионални дивизии в Англия и отчита както постигнатите резултати, така и наличните ресурси.

Тухел прочете специално послание от Фъргюсън, в което шотландецът похвали стила на игра на Ковънтри: „Вашият отбор играе отличен футбол с увереност и самочувствие. Беше удоволствие да ви наблюдавам. Успех във Висшата лига през следващия сезон.“

Сред останалите номинирани бяха Микел Артета, Унай Емери, Пеп Гуардиола и Андони Ираола.

Артета, който донесе първа шампионска титла на Арсенал от 22 години насам, беше отличен като №1 във Висшата лига, докато Лампард получи приза за Чемпиъншип.

Стив Брус и Мартин О'Нийл пък бяха приети в Залата на славата, след като и двамата достигнаха границата от 1000 мача като мениджъри.

Това е най-значимото индивидуално отличие в треньорската кариера на Лампард досега. През този сезон неговият Ковънтри впечатли с най-резултатното нападение в Чемпиъншип – 97 гола в 46 мача, като същевременно тимът завърши и с най-добрата защита в дивизията.