БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
Чете се за: 03:07 мин.
След бедствието в "Елените": Как изглежда...
Чете се за: 06:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Треньорите в Англия избраха Франк Лампард за №1

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
Запази

Сред останалите номинирани бяха Микел Артета, Унай Емери, Пеп Гуардиола и Андони Ираола.

франк лампард влезе залата славата висшата лига
Слушай новината

Франк Лампард беше избран за Мениджър на годината от Асоциацията на футболните мениджъри в Англия, след като изведе Ковънтри Сити обратно във Висша лига.

„Небесносините“ спечелиха титлата в Чемпиъншип с аванс от 11 точки на върха и си осигуриха завръщане в елита за първи път от сезон 2000/01.

Бившият английски национал, който в треньорската си кариера вече води Дарби Каунти, Евертън и два пъти Челси, получи отличието „Сър Алекс Фъргюсън“ от селекционера на Англия Томас Тухел.

Наградата, носеща името на легендарния мениджър на Манчестър Юнайтед Сър Алекс Фъргюсън, се определя чрез гласуване между наставниците от всички професионални дивизии в Англия и отчита както постигнатите резултати, така и наличните ресурси.

Тухел прочете специално послание от Фъргюсън, в което шотландецът похвали стила на игра на Ковънтри: „Вашият отбор играе отличен футбол с увереност и самочувствие. Беше удоволствие да ви наблюдавам. Успех във Висшата лига през следващия сезон.

Сред останалите номинирани бяха Микел Артета, Унай Емери, Пеп Гуардиола и Андони Ираола.

Артета, който донесе първа шампионска титла на Арсенал от 22 години насам, беше отличен като №1 във Висшата лига, докато Лампард получи приза за Чемпиъншип.

Стив Брус и Мартин О'Нийл пък бяха приети в Залата на славата, след като и двамата достигнаха границата от 1000 мача като мениджъри.

Това е най-значимото индивидуално отличие в треньорската кариера на Лампард досега. През този сезон неговият Ковънтри впечатли с най-резултатното нападение в Чемпиъншип – 97 гола в 46 мача, като същевременно тимът завърши и с най-добрата защита в дивизията.

Свързани статии:

Признание: Франк Лампард е мениджър на сезона в Чемпиъншип
Признание: Франк Лампард е мениджър на сезона в Чемпиъншип
Ковънтри завърши наравно 1:1 с Блекбърн Роувърс и си осигури...
Чете се за: 00:35 мин.
Ковънтри Сити се завърна във Висшата лига след равенство с Блекбърн
Ковънтри Сити се завърна във Висшата лига след равенство с Блекбърн
Възпитаниците на Франк Лампард оглавяват класирането в Чемпиъншип.
Чете се за: 01:22 мин.
Гледайте новините и в Метрото Metro
# Франк Лампард #ФК Ковънтри Сити

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
1
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Откриха тялото на издирвания след наводненията край Севлиево мъж
2
Откриха тялото на издирвания след наводненията край Севлиево мъж
"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за трагедията в Благоевград?
3
"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за...
Заседава кризисният щаб в Габрово - ще отменят ли бедственото положение?
4
Заседава кризисният щаб в Габрово - ще отменят ли бедственото...
Русия настоя Чехия незабавно да освободи митрополита на Руската православна църква Иларион
5
Русия настоя Чехия незабавно да освободи митрополита на Руската...
Нови правила срещу пластмасата: ЕС въвежда ограниченията от август
6
Нови правила срещу пластмасата: ЕС въвежда ограниченията от август

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
3
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
6
24 май е обявен за „Ден на българското културно...

Още от: Европейски футбол

Сити води на Юнайтед в борбата за Елиът Андерсън
Сити води на Юнайтед в борбата за Елиът Андерсън
Джейми Варди напуска Кремонезе, но ще продължи да играе Джейми Варди напуска Кремонезе, но ще продължи да играе
Чете се за: 01:15 мин.
Фабрегас убеждава Нико Пас да остане в Комо Фабрегас убеждава Нико Пас да остане в Комо
Чете се за: 02:15 мин.
Първи европейски финал за Кристъл Палас и Райо Валекано Първи европейски финал за Кристъл Палас и Райо Валекано
Чете се за: 02:07 мин.
Рома задържа Дониел Мален до 2030 година след силен втори полусезон Рома задържа Дониел Мален до 2030 година след силен втори полусезон
Чете се за: 01:17 мин.
Манчестър Сити води преговори с Енцо Мареска за наследник на Гуардиола Манчестър Сити води преговори с Енцо Мареска за наследник на Гуардиола
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
РЗИ: Водата в Севлиево все още не е годна за пиене след наводненията РЗИ: Водата в Севлиево все още не е годна за пиене след наводненията
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
След наводненията в Дряново: Какви са щетите и ще получат ли хората помощ? След наводненията в Дряново: Какви са щетите и ще получат ли хората помощ?
Чете се за: 03:12 мин.
Регионални
Меглена Плугчиева: Европа има нужда от икономическа стабилизация и да говори на един глас Меглена Плугчиева: Европа има нужда от икономическа стабилизация и да говори на един глас
Чете се за: 06:52 мин.
У нас
НА ЖИВО: НС обсъжда увеличение на минималните пенсии от 1 юли и...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Намериха изчезналите деца от Варна
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
След бедствието в "Елените": Как изглежда курортът 8...
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Поредни температурни рекорди: Продължава горещата вълна в Западна...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ