Треньорска рокада във Фортуна Дюселдорф, Илия Груев запази поста си на помощник треньор

Втородивизионният германски футболен клуб Фортуна Дюселдорф направи треньорска рокада след четири поредни шампионатни загуби, но българският специалист Илия Груев запази поста си на помощник треньор в отбора.

Досегашният старши треньор Маркус Анфанг бе уволнен след домакинската загуба с 1:2 от Холщайн Кил и на негово място бе назначен Александър Енде, който подписа договор до лятото на 2028 година.

Заедно с Анфанг от Фортуна си тръгна единият помощник Флориан Юнге, но другият - Илия Груев, ще продължи да работи във Фортуна и в щаба на новия наставник, съобщи официалният сайт на клуба.

Отборът от Дюселдорф заема 14-о място от 18 отбора във Втора Бундеслига.

Любопитно е, че с треньорската смяна във Фортуна се получава интересна игра на думи. Името на досегашният треньор Анфанг се превежда от немски като „начало“ или „старт“, а на новия наставник Енде името означава „край“.

Това предизвика шеги в германските социални медии и спекулации за това как задачата на Енде ще бъде да спре края на времето на Фортуна във Втора Бундеслига. Той поема отбора само на една точка над зоната на изпадащите. Анфанг спечели шест от 22 мача по време на шестмесечния си престой начело.

„Очаквам с нетърпение това вълнуващо предизвикателство във Фортуна“, каза Енде в изявление.