Три българки ще играят във втория ден за Световната купа по сабя в Ташкент

Три български сабльорки ще играят във втория ден на турнира за Световната купа на сабя жени в Ташкент (Узбекистан). Вероника Василева и Емма Нейкова преминаха успешно през предварителния кръг на надпреварата и намериха място сред най-добрите 64.



Йоана Илиева се включва в битката за медалите по право, тъй като е N3 в световната ранглиста. В състезанието участват 152 сабльорки от 26 държави.

Вероника Василева (Свечников) излезе от предварителните групи със силна игра и с 5 победи от 6 срещи се класира директно за втория ден на надпреварата.



Емма Нейкова (Свечников) записа в предварителните групи 5 победи и 1 загуба. В елиминациите тя стартира от втори кръг, победи Елизабет Гете от Германия с 15:11 и се класира за втория ден на турнира.

Белослава Иванова (ЦСКА) не излезе от предварителните групи след 2 победи и 4 загуби.

В първия си двубой от турнира на най-добрите 64 в събота Вероника Василева ще играе с Ана Шпиец от Унгария, Емма Нейкова ще се изправи срещу Мариела Виале от Италия, а Йоана Илиева – срещу Ребека Гаргано от Италия.