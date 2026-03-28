Три катастрофи на магистрала "Хемус" заради дъжд, градушка и намалена видимост

Поради обилен дъжд, придружен от градушка и намалена видимост, се въвежда временно организация на движението на етапна връзка в посока Шумен от автомагистрала "Хемус" до пътен възел "Белокопитиво".

На около 4 км преди пътния възел е съобщено за катастрофа с три автомобила и разпилени части по пътното платно. Има съмнение за фрактура на ръка на дете на 10 години. Екипи на "Пътна полиция" са на мястото на инцидента и подпомагат движението, като пренасочват водачите по алтернативен маршрут. Има още две пътнотранспортни произшествия в района, но при тях няма пострадали.