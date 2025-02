Три от три: Eternal Fire не пропусна и плейофите в Клуж-Напока

Още три отбора се класираха днес за плейофите на турнира по Counter Strike 2 PGL в румънския град Клуж-Напока с награден фонд 1 250 000 долара. Това са №7 Eternal Fire, №8 Falcons и №16 paiN.

Надпреварата противопоставя 16 тима в една голяма група, подобно на новообновения формат на Шампионската лига по футбол. Отборите, които постигнат три победи, се класират за плейофите, докато тези, които загубят три пъти - отпадат.

Eternal Fire запази 100%-ата си успеваемост тази година да играe в плейофи, след като се наложиха с 2:1 (13:10, 5:13, 13:11) над №14 3DMAX. Битката между националните отбори започна с размяна на домашните карти - Anubis и Inferno. На решаващата - Nuke, французите бяха на три рунда от успеха при 10:8, но турците бързо си върнаха контрола и затвориха двубоя с 13:11.

Falcons реализира втори пореден пълен обрат, за да намери място в "BTarena". Европейският тим на саудитската организация триумфира с 2:1 (8:13, 13:10, 13:8) срещу №9 MOUZ. За деветите в ранглистата на създателите на играта Valve това е втора поредна загуба, след като стартираха с две победи, а за да се класират за плейофите, трябва да се справят с нов тежък съперник - №11 Virtus.pro.

