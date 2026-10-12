Три златни медала за България на турнир по таекуондо в Подгорица

Александра Георгиева, Кимия Ализаде и Омид Хосейни спечелиха златни медали, а България отново е на първо място в отборното класиране за четвърти пореден турнир по таекуондо. Всичко това се случи на силното международно събитие Подгорица Оупън G1.

Те участваха на турнира в Черна гора, а по същото време част от националния отбор в лицето на Станислав Митков и Стефан Стаменов, заедно с треньора Фарзад Золгхадри взеха участие на Гран При сериите в Париж.

Александра Георгиева в категория 49 кг. при жените стартира своето участие по пътя към златото срещайки друга българка Ана-Мария Георгиева. На полуфинала Александра отстрани Финикс Гуудмън от Великобритания, за да се изправи срещу полякинята Алисия Крайевска в битката за златния медал. След изключителна игра българката се качи на най-високото място на почетната стълбичка.

Бронзовата медалистка от Париж Кимия Ализаде в категория до 57 кг започна с победи над Ивана Краисник от Босна и Херцеговина, Юлия Среда от Полша, на полуфинала отстрани испанката Вила Сезар, за да играе на финала с Яна Кукич от Сърбия. Кимия бе повече от категорична и напълно заслужено за пореден път в последния месец грабна златния медал.

Третия златен медал от Подгорица Оупън бе за Омид Хосейни, който не сотави шансове на конкурентите си в категория до 80 кг. при мъжете. Омид, който бе поставен под номер едно в своята категория, записа победи над Нино Шеремет от Босна и Херцеговина, на полуфинала отстрани Мол Сахити от Косово, за да посрещне в решаващата среща за златния медал друг представител на Босна и Херцеговина - Неджад Нушич. След като си разделиха по един рунд, в решаващия трети Хасейни бе повече от категоричен и за четвърти път в последните три месеца грабна златото.

Дея Пеева в категория до 46 кг остана с бронзов медал, след като в битката за златото не успя да преодолее Ана Лопес от Испанския.

Така с тези спечелени 3 златни и 1 бронзов медал, България зае първо място в генералното класиране при мъжете и жените. Това е четвърти пореден успех за националния отбор, което показва, че за България целта вече е единствено и само първото място.

Останалите български състезатели Александър Петров, Любослав Начев, Атанас Атанасов, Антон Христов, Анди Владимиров, Теодора Маринова, Ерика Карабелева и Цвети Славова въпреки, че не стигнаха до срещи за медалите натрупаха сериозен международен опит. Този успех в резултат на постоянство, дисциплина и много тренировки.

Треньори на националите бяха Давуд Етминани и Венцислав Соколов.