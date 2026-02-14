Трифон Зарезан в с. Александрово: Българи и чужденци рамо до рамо в лозята

С ножици в ръка и с вино за берекет – така днес жителите на поморийското село Александрово отбелязаха Трифон Зарезан. Тази година празникът имаше особено лице - редом до местните в лозята застанаха и десетки чужденци, избрали селото за свой дом.

В Александрово почти половината жители са хора от различни държави, купили имоти в селото и с помощта на българските си съселяни, постепенно научили не само думите „наздраве“ и „берекет“, но и смисъла зад традицията. Чужденците не наблюдаваха отстрани. Включиха се в самото зарязване, опитваха се да повторят стъпките, питаха за символите и за историята. А местните превърнаха обичая в жив урок как традицията не просто се пази, а се предава нататък.

Ритуалът започна по стар обичай – отрязват се пръчки от лозата, полива се с вино и се отправя благослов за плодородие и молитва трудът на хората да се отплати.

Сред най-ярките образи на празника бяха Андрей и Ирина – двойка, която събира в себе си и символиката на деня, и човешката история зад новия живот на селото. Андрей е емигрирал от Германия, а Ирина – от Русия. И двамата, още преди да се познават, купуват къщи в Александрово. Оказват се съседи – дели ги една ограда. Така се запознават преди години, а от съседски разговори и общи грижи историята им постепенно прераства в любов.

Днес, на Трифон Зарезан, Андрей се превъплъти в Дионис – древногръцкия бог на виното, лозарството и плодородието, а Ирина – в Деметра, богинята на земеделието и зараждащия се живот. С венци и празнично настроение те поведоха веселото оживление в лозето, превръщайки ритуала в истински празник, без да отнемат от неговата сериозност.

Сред лозята прозвуча и неочаквана музикална изненада – един от чужденците изпя казашки народни песни, като си акомпанираше на балалайка. Мелодиите, макар и различни от българската традиция, се вписаха естествено в атмосферата и събраха аплодисментите на хората.