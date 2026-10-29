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Триизмерно мапинг шоу беше представено върху фасадата на Средно училище „Козма Тричков“ във Враца (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Триизмерното мапинг шоу „Алгоритъм за чудеса“, вдъхновено от идеите и творчеството на участниците в Академия „Креативност с изкуствен интелект“, беше представено върху фасадата на Средно училище (СУ) „Козма Тричков“ във Враца.

Академията е проведена през летните месеци от библиотекари и информационни специалисти на Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца. В нея са участвали общо 109 деца на възраст от 9 до 15 години, голяма част от които са ученици от партньорските училища СУ „Козма Тричков“ и ОУ „Васил Левски“ – Враца, казаха от библиотеката.

По време на заниманията децата са били ангажирани с творческо писане, създаване на музика с инструменти с изкуствен интелект, дигитална живопис и анимация. С предоставените от академията материали фирма, спечелила обществената поръчка, е изработила триизмерното шоу.

В него са обединени идеите и разработките на участниците в общ разказ, преплетен с темите за творчеството и библиотеките. Целта е да се покаже, че всяко дете може да бъде творец с помощта на изкуствения интелект, посочиха от библиотеката.

Академията „Креативност с изкуствен интелект“ е част от проекта „Креативност и изкуствен интелект в библиотеките на Враца и Долж“ (CreAI-VDLib), изпълняван по Програма Interreg VI-A Румъния–България 2021–2027. Проектът се реализира от Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца и Окръжна библиотека „Александру и Аристия Аман“ в Долж, Румъния.

Снимки: БТА

От врачанската библиотека обявиха, че ще продължат да организират подобни академии и в следващите си летни програми.

#„Алгоритъм за чудеса“, #Триизмерно мапинг шоу #гимназия #проект #Враца

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