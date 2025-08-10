Трима българи на корта в понеделник на ATP Challenger 50 турнира в София

Трима български тенисисти ще играят в понеделник на турнира от категория ATP Challenger 50 в София с награден фонд 54 хиляди евро. Надпреварата се провежда на базата на Български национален тенис център в Борисовата градина.



Анас Маздрашки и Виктор Марков ще изиграят срещите си от втория кръг в квалификациите. От 10.00 ч. на Анас Маздрашки ще играе на централния корт срещу №2 схемата в пресявките Франко Агаменоне (Италия). По същото време Виктор Марков ще излезе на корт №6 срещу №7 в схемата Сергей Фомин (Узбекистан).



Утре започват и мачовете от първия кръг от основната схема. Националът на България за Купа „Дейвис“ Александър Донски ще играе от 16.30 ч. на централния корт срещу Ариан Шах (Индия).



Шампионът на "Уимбълдън" при юношите Иван Иванов и полуфиналистът от Откритото първенство на Великобритания Александър Василев ще започнат участието си във вторник.



Иван Иванов ще играе в първия кръг на основната схема срещу №5 Марат Шарипов (Русия), а Алаксандър Василев ще стартира срещу Зденек Коларж (Чехия).