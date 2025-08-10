БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Трима българи на корта в понеделник на ATP Challenger 50 турнира в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата се провежда на базата на Български национален тенис център в Борисовата градина.

годишният александър василев отпадна тенис турнир мъже ираклион
Слушай новината

Трима български тенисисти ще играят в понеделник на турнира от категория ATP Challenger 50 в София с награден фонд 54 хиляди евро. Надпреварата се провежда на базата на Български национален тенис център в Борисовата градина.

Анас Маздрашки и Виктор Марков ще изиграят срещите си от втория кръг в квалификациите. От 10.00 ч. на Анас Маздрашки ще играе на централния корт срещу №2 схемата в пресявките Франко Агаменоне (Италия). По същото време Виктор Марков ще излезе на корт №6 срещу №7 в схемата Сергей Фомин (Узбекистан).

Утре започват и мачовете от първия кръг от основната схема. Националът на България за Купа „Дейвис“ Александър Донски ще играе от 16.30 ч. на централния корт срещу Ариан Шах (Индия).

Шампионът на "Уимбълдън" при юношите Иван Иванов и полуфиналистът от Откритото първенство на Великобритания Александър Василев ще започнат участието си във вторник.

Иван Иванов ще играе в първия кръг на основната схема срещу №5 Марат Шарипов (Русия), а Алаксандър Василев ще стартира срещу Зденек Коларж (Чехия).

#тенис турнир в София 2025

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
1
НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки...
Президентът Румен Радев с критики към кабинета: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
2
Президентът Румен Радев с критики към кабинета: Стягат най-големия...
Зад крепостните стени на Боженишки и Кокаленски Урвич
3
Зад крепостните стени на Боженишки и Кокаленски Урвич
Тежка катастрофа затвори пътя Асеновград – Смолян след село Бачково
4
Тежка катастрофа затвори пътя Асеновград – Смолян след село...
Продължава борбата с огнената стихия край Сунгурларе
5
Продължава борбата с огнената стихия край Сунгурларе
"Домашен арест" за петима членове на мотоклуб, обвинени в различни престъпления
6
"Домашен арест" за петима членове на мотоклуб, обвинени в...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Къде няма да има топла вода в София от днес?
2
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
3
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
4
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
5
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали за съвременно робство в България
6
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали...

Още от: Тенис

Две български победи на квалификациите на Чаланджър турнир в София
Две български победи на квалификациите на Чаланджър турнир в София
Томова и Ястремска откриват програмата в неделя Томова и Ястремска откриват програмата в неделя
Чете се за: 00:45 мин.
Александър Василев загуби финала в София Александър Василев загуби финала в София
Чете се за: 01:10 мин.
Яник Синер продължава с лекота напред в Синсинати Яник Синер продължава с лекота напред в Синсинати
Чете се за: 02:27 мин.
Силен старт за Арина Сабаленка в Синсинати Силен старт за Арина Сабаленка в Синсинати
Чете се за: 03:00 мин.
Шиникова загуби на финала на двойки в Германия Шиникова загуби на финала на двойки в Германия
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в неравностойно положение
Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в неравностойно...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Пожарът в Сунгурларско отново се разрасна Пожарът в Сунгурларско отново се разрасна
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Временно ограничено движение на АМ „Марица“ заради пожар и задимяване между км 94 и 97 Временно ограничено движение на АМ „Марица“ заради пожар и задимяване между км 94 и 97
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Гроздан Караджов: Ще сезирам Комисията за защита от дискриминация заради отказа на авиокомпания да качи дете в инвалидна количка Гроздан Караджов: Ще сезирам Комисията за защита от дискриминация заради отказа на авиокомпания да качи дете в инвалидна количка
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Обявиха бедствено положение заради пожар в три села в Община Средец
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Пожар гори и в района на Банкя
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
ЕС: На преговорите за мир в Украйна трябва да присъства и Киев
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Внимание! Опасно горещо време в понеделник
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ