ИЗВЕСТИЯ

Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са...
Чете се за: 03:40 мин.
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната...
Чете се за: 01:00 мин.
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента...
Чете се за: 00:52 мин.

Трима българи в битка за място на финал на еврошампионата по бокс за ученици

Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Вечерната програма започва в 19:00 часа.

Валери Тодоров
Снимка: БФ Бокс
Никълъс Николов, Валери Тодоров и Пресиян Генов ще влязат в битка за място на финалите на европейското първенство по бокс за ученици до 15 години.

Водени от легендите Петър Лесов и Михаил Таков те ще се качат на ринга в Будва с амбиция за нови зрелищни победи и увеличаване успехите на младите български таланти в Черна гора.

В категория до 66 килограма Николов ще се изправи срещу Ивендър Дикинсън (Англия). Мачът е девети във вечерната програма, която започва от 19:00 часа. В 15-ата среща от списъка Тодоров (80 кг) ще срещне Мехран Расулов (Азербайджан), а в 19-ия двубой за вечерта Генов ще премери сили с турчина Хамза Карафазлиоглу.

