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Трима души са задържани в София при акция срещу разпространението на наркотици

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Служебно куче е открило тайниците, в които са били укрити наркотиците

трима души задържани софия акция разпространението наркотици
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Трима души са задържани при специализирана полицейска операция срещу престъпленията, свързани с наркотици, в София. Това съобщи пред журналисти директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) Николай Пелтеков във връзка с проведената по-рано днес акция в столичния квартал „Красно село“.

Служители на Шесто районно управление са задържали заподозрян за разпространение на наркотици и негов клиент, а служители на Седмо районно управление – човек за притежание на наркотични вещества.

Заподозреният за разпространение е задържан непосредствено след сделка. В автомобила му са открити наркотични вещества в специално пригодени тайници. За откриването им е използвано служебно куче, обучено за търсене на наркотици.

Според Николай Пелтеков, мъжът е бил задържан и през август, когато оказал съпротива и не изпълнил полицейските разпореждания. За да спрат автомобила му, служителите използвали т.нар. тампониране, при което били причинени леки материални щети по служебния автомобил и по колата на заподозрения. Мъжът се заключил вътре и за задържането му се наложило да бъде счупено стъкло на автомобила.

Заради поведението му в днешната операция са участвали служители от звеното за специализирани тактически действия при СДВР, известно като „Кобра“.

След задържането през август на мъжа първоначално е била наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“, впоследствие заменена с по-лека. След освобождаването му служителите на Шесто районно управление са получили информация, че той продължава да разпространява наркотични вещества. Наблюдението над него е продължило и е довело до днешното му задържане, каза директорът на СДВР.

Снимки: БТА

За задържания от Седмо районно управление Пелтеков уточни, че е установено притежание на по-голямо количество вещества. Точният вид и количеството на иззетите вещества ще могат да бъдат съобщени утре. Открити са тревиста маса, кристалообразно вещество, вещества на бучки и таблетки.

#служебно куче #трима души #"Красно село" #СДВР #задържане #наркотици

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