Трима пострадаха след катастрофа на изхода на Русе

від БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
трима пострадаха катастрофа две коли изхода русе
Трима души пострадаха след катастрофа на изхода на Русе в посока Варна. По първоначална информация са се блъснали лека кола и катафалка.

Погребалният автомобил е пътувал от Германия в посока Разград. На мокрия път катафалката се е ударила в лявата част на другия автомобил, която отхвръкнала на островчето на кръстовището. На място са изпратени три линейки, полиция и пожарна.

В катафалката са пътували трима души, които са се редували при шофирането от Германия до България. Пострадали са двама от тях, както и водачът на другия автомобил. Те са откарани в болница с комоцио и различни травми, но без опасност за живота. Ранените са трима мъже – на 45, 47 и 24 години.

На място има екип на полицията. Причините за произшествието се изясняват.

ТОП 24

Камион прегази пешеходец на улица "Щросмайер" в София
1
Камион прегази пешеходец на улица "Щросмайер" в София
България се сбогува с Михаил Белчев (СНИМКИ)
2
България се сбогува с Михаил Белчев (СНИМКИ)
Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
3
Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната
4
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на...
Валежи от дъжд днес и утре
5
Валежи от дъжд днес и утре
Изгубени ли са Иран и САЩ в езика на дипломацията?
6
Изгубени ли са Иран и САЩ в езика на дипломацията?

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
2
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
3
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
4
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
5
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
6
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...

Още от: Общество

Опасен участък в Пловдив: Няма да премахват изцяло мантинелите на Околовръстния път
Опасен участък в Пловдив: Няма да премахват изцяло мантинелите на Околовръстния път
Корабът "Св. св. Кирил и Методий" се завърна във Варна Корабът "Св. св. Кирил и Методий" се завърна във Варна
Чете се за: 01:35 мин.
БНБ увеличава до 2,25% капиталовия буфер в опит да охлади жилищното кредитиране БНБ увеличава до 2,25% капиталовия буфер в опит да охлади жилищното кредитиране
Чете се за: 03:00 мин.
"Кървавият пламък на българския Великден" - изложба във Военноисторическия музей по повод 150 години Априлско въстание "Кървавият пламък на българския Великден" - изложба във Военноисторическия музей по повод 150 години Априлско въстание
Чете се за: 02:52 мин.
Неправителствени организации с инициатива преди изборите Неправителствени организации с инициатива преди изборите
Чете се за: 03:17 мин.
Тежък трафик преди началото на великденските празници Тежък трафик преди началото на великденските празници
Чете се за: 03:55 мин.

Водещи новини

Андрей Гюров разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио
Андрей Гюров разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Сбогувахме се с Михаил Белчев: Колеги и приятели се простиха с вдъхновителя на няколко поколения Сбогувахме се с Михаил Белчев: Колеги и приятели се простиха с вдъхновителя на няколко поколения
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Проверяват 62 обществени поръчки заради съмнения за отклоняване на средства Проверяват 62 обществени поръчки заради съмнения за отклоняване на средства
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Пакистан се готви за преговорите между САЩ и Иран Пакистан се готви за преговорите между САЩ и Иран
Чете се за: 03:57 мин.
Икономика
Мелания Тръмп отхвърли твърденията за връзка с покойния финансист...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Виена в очакване на "Евровизия"
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Траур в Ливан: Остри реакции по света след израелските удари със...
Чете се за: 06:22 мин.
По света
От ЦИК показаха комплектите за видеонаблюдение на преброяването на...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
