Трима състезатели ще представляват България Гран при по спортна стрелба в Шимкент

В казахстанския град Шимкент започва престижният международен турнир по спортна стрелба Гран При, който събира елитни състезатели от цял свят. Надпреварата е 35-о поредно международно издание, посветено на паметта на легендата в спортната стрелба Владимир Почивалов.

България ще бъде представена от Адиел Дунева, Николай Панов и Лидия Ненчева, които ще се състезават в дисциплините 25 метра малокалибрен пистолет и 10 метра пневматичен пистолет.

Треньор на българските състезатели и водач на групата е Владислав Манев.