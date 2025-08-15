БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Трима загинали и десетки арестувани заради пожарите в Испания

от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Запази

Европейският съюз изпрати помощ

Трима загинали и десетки арестувани заради пожарите в Испания
Снимка: БТА
Слушай новината

Испания съобщи за трети загинал и множество арести, свързани с горските пожари, които вече са унищожили около 105 000 хектара земя. Страната организира масови евакуации на граждани, а правителството в Мадрид поиска помощ от Европейския съюз под формата на два самолета за гасене на пожари.

Вълната от опустошителни пожари, подхранена от високите температури, които се очаква да се запазят до идния понеделник, продължава да засяга няколко региона – главно Кастилия и Леон и Галисия на север, както и Естремадура на запад.

Според актуализираните данни на Европейската информационна система за горски пожари 84 703 ха площи са изгорели само в рамките на една седмица – между 6 и 12 август.

Пожарите взеха две жертви в Кастилия и Леон – 35-годишен мъж, който почина във вторник, след като бил обхванат от пламъци, докато почиствал храсти, и 37-годишен мъж, починал в четвъртък, след като получил 85% изгаряния.

Първата жертва на настоящата вълна беше в Мадрид – 50-годишен мъж, който почина в болница във вторник, след като получи изгаряния по 98% от тялото си. Десетки ранени остават в болница в тежко или критично състояние с тежки изгаряния вследствие на пожарите в Кастилия и Леон и Галисия.

От 1 юни Гражданската гвардия е арестувала над десет души и разследва още 38 във връзка с подозрения за умишлен палеж. Само вчера в Испания бяха задържани още четирима души: един в Кастилия и Леон за пожар, който унищожи над 4500 ха земя, двама – заподозрени за осем случая на палеж в Галисия, и още един, обвинен в запалването на два отделни пожара в същия регион.

Испанските транспортни власти затвориха най-малко 15 пътища в цялата страна, включително основна магистрала, която свързва югозападната част на Галисия с Мадрид. Железопътният транспорт между Мадрид и Галисия също е преустановен.

Около 1200 войници са мобилизирани срещу 10 активни горски пожара, подпомагани от още 2200 души, ангажирани с логистика и командване. Два самолета за гасене на пожари от Франция, координирани в рамките на Механизма за гражданска защита на ЕС, пристигнаха в Испания вчера, за да помогнат в гасенето, след като правителството на испанския премиер Педро Санчес официално поиска помощ от Европейския съюз.

#Испания #жега в Европа #пожари в Испания #жертви на пожар

