Триумф за Кристин Кръстева – злато и три финала на Балканиадата в Задар

Българската гимнастичка Кристин Кръстева грабна златния медал в многобоя на Балканското първенство по спортна гимнастика за девойки (14–15 г.), което се проведе в Задар, Хърватия.

Кристин, състезателка на клуб „Юнак“ – Хасково и ученичка на треньорката Димитринка Алексиева, събра 45.600 точки от четирите уреда. Така тя заслужено стана шампионка на Балканите и показа отлична форма преди участието си на Световното първенство за девойки в Манила.

Талантливата българка влезе и във финалите на три уреда – със втори оценки на смесена успоредка (10.600) и на земя (11.950), и с пети резултат на прескок (12.300).

В същата възрастова група Ива Димитрова се нареди 16-та в многобоя с общ резултат 40.000 точки.

При по-малките (12–13 г.) Биляна Банева влезе в топ 6 на два уреда – трета на земя (12.000) и шеста на греда (11.900). Тя завърши 7-ма в многобоя с резултат 44.450 точки.

Валерия Хинкова се класира 15-та в многобоя с 40.200 точки, а при най-малките (10–11 г.) Деа Митрева ще играе два финала – на прескок и греда. Тя е 7-ма в многобоя с 41.950 точки.

Вияна Гълъбова завърши 12-та с 40.450 точки.

В отборното класиране България зае 5-то място със сбор от 132.300 точки, а златото спечели Турция с 137.650 точки.

Успехът на Кристин Кръстева е поредното доказателство, че младите български гимнастички вървят уверено по пътя към световния връх.