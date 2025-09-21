БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Триумф за Макс Верстапен в Гран при на Азербайджан

Втори пореден успех за нидерландеца във Формула 1.

Триумф за Макс Верстапен в Гран при на Азербайджан
Макс Верстапен спечели Гран При на Азербайджан във Формула 1. Пилотът на Ред Бул потегли от първа позиция за първи път в кариерата си и водеше от началото до края на пистата в Баку.

Нидерландецът записа втори пореден успех след този на пистата "Монца", четвърти за сезона и втори в Баку след 2022 година.

"Този уикенд беше невероятен за нас. За нас победата тук отново е фантастична. В състезанието колата работеше добре. Беше доста лесно. Радвам се, че нямаше твърде много коли за безопасност. Със сигурност последните два състезателни уикенда бяха невероятни за нас", каза Вестапен, който записа 67-а победа в кариерата си.

Втори в състезанието завърши Джордж Ръсел от Великобритания с Мерцедес на 14.609 секунди, а трети е Карлос Сайнс-младши от Испания с Уилямс на 19.199. За Уилямс това е първи подиум от 2021 година насам.

"Честно казано, не мога да опиша колко съм щастлив, колко е хубаво това чувство. Борихме се здраво през цялата година и днес доказахме, че когато имаме скоростта и всичко се получи, можем да правим невероятни неща. Не направихме нито една грешка и успяхме да победим много коли, които не очаквах да победя. Изключително се гордея с всички в "Уилямс". Ние сме във възход, вървим в правилната посока. Имахме много инциденти и сега разбирам защо това трябваше да се случи, за да ми даде този подиум", каза Сайнс-младши след надпреварата.

Лидерът в шампионата на Формула 1 Оскар Пиастри отпадна от състезанието, след като катастрофира още в първата обиколка. Пилотът на Макларън тръгна на старта и веднага спря, а всички останали го подминаха, докато той се опитваше да потегли, ноо след като се върна на пистата, Пиастри не успя да вземе завой номер 5 и се удари в бариерите. Австралиецът, който водеше пред съотборника си Ландо Норис с 31 точки преди уикенда, стартира едва девети на стартовата решетка, след като също катастрофира в края на квалификацията за място в събота.

В генералното класиране седем кръга преди края на сезона Пиастри остава лидер с 324 точки, Норис е втори с 299, а Верстапен има 255.

Следващото състезание от календара е Гран при на Сингапур на 5 октомври.

